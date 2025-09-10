본문 바로가기
민주 "송언석, 협치 빌미 '대국민 협박시위'…뻔뻔함 도 넘어"

문혜원기자

입력2025.09.10 12:14

10일 교섭단체 대표 연설

더불어민주당은 10일 송언석 국민의힘 원내대표의 국회 교섭단체 대표연설에 대해 "협치를 빌미로 협박하는 '대국민 협박시위'"라고 혹평했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 10일 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 하고 있다. 김현민 기자

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 국회 소통관 브리핑에서 "송 원내대표는 정부의 성과를 퇴행으로, 개혁을 역류로 폄하하기에 바빴다"며 이같이 말했다.


박 수석대변인은 "(송 원내대표는) 내란 청산을 "정치 보복이고 야당 탄압"이라며 특검 수사 방해를 정당화하고 나섰다"면서 "총칼로 헌정질서를 무너뜨리고 국민을 위협한 내란 세력에 대해 일언반구 사과도 없이, 아직 결별도 하지 못했으면서 민주당이 추진하는 개혁은 '국가 해체', '민생 회복 예산은 빚더미'라고 비난하는 데 여념이 없는 모습"이라고 직격했다.

이어 "불과 이틀 전 여야 대표가 만나 민생경제협의체 구성에 합의했다"며 "정부·여당의 대화와 타협을 위한 노력을 외면하고 반민주·반경제·반통합을 부추기는 준동 세력은 누구인가"라고 꼬집었다.


그러면서 "국민의힘은 모쪼록 '위헌정당 해산 심판대'에 오르지 말라는 우려를 받아들여 내란세력과 절연하고, 국민을 위한 '잘하기 경쟁'에 함께하기 바란다"고 촉구했다.


이날 송 원내대표는 정기국회 교섭단체 대표연설에 나서서 출범 100일을 맞은 이재명 정부에 대해 '혼용무도(昏庸無道·어리석은 군주가 세상을 어지럽게 만듦)'로 규정하는 강도 높은 발언을 이어갔다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
