광주 서구, 13일 '일동모여락(樂)청소년 축제' 연다

상무1동 상무오월로 일대

청소년 밴드·댄스·태권도 등 공연

광주시 서구가 오는 13일 상무1동 상무오월로 일대에서 '일동모여락(樂)' 청소년 축제를 연다.

10일 서구에 따르면 '일동모여락'은 '즐거움이 가득한 상무1동으로 모이자'는 의미로 서구청소년꿈누리센터 등의 청소년이 직접 기획하고 참여하는 주체적 축제이자 세대가 함께 어울리는 마을공동체형 행사로 마련됐다.

'일동모여락(樂)' 청소년 축제 포스터. 광주 서구 제공

이번 축제는 놀아·먹어·나누·뽐내락 등 4개 테마로 운영되며 서구청소년꿈누리센터~광주원음방송을 차 없는 거리로 전환해서 진행된다.

참여자들은 ▲놀아락에서 그립톡 만들기, ATP 손씻기 체험, 에코백 디자인, 희망꽃 바람개비 만들기 등의 체험활동을 ▲먹어락에서 우리밀 파전, 비건 핫도그 등 건강한 먹거리를 ▲나누락에서 중고나 미사용물품을 판매하는 플리마켓을 ▲뽐내락에서 대한민국 대표 댄서 '왁킹마리드'의 축하공연을 비롯해 청소년 밴드, 댄스, 태권도 등의 공연을 즐길 수 있다.

청소년 진로 특강 '우리동네 명인 토크쇼'도 열린다. '왁킹마리드'가 명인으로 나서 문화예술 분야의 진로 경험을 나누고 청소년들에게 실질적인 동기를 전할 예정이다.

김이강 서구청장은 "이번 축제는 청소년이 주체가 되고 세대가 함께 어울리는 의미 있는 자리다"며 "앞으로도 청소년과 주민이 함께 성장할 수 있는 공동체 문화를 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 같은 날 풍암동 국민체육센터에서는 '제1회 3on3 청소년 농구대회'가 열린다. 대회에는 남중부 10팀, 여중부 6팀 등 16팀이 참가해 경기를 치르며 청소년 동아리 공연, 3점슛 이벤트 등 다채로운 프로그램도 함께 진행될 예정이다.





호남취재본부 신동호 기자



