동서대·세토포럼, 한일 국교정상화 60주년 기념 국제심포지엄 개최

“경계를 넘어, 지속가능한 미래” 주제



역대 주일대사 포함 다채로운 라운드테이블

동서대학교 일본연구센터와 세토포럼은 오는 12일 오후 1시, 동서대학교 센텀캠퍼스 컨벤션홀에서 '한일 국교정상화 60주년 기념 국제심포지엄'을 공동 개최한다.

이번 심포지엄은 '경계를 넘어, 지속가능한 미래'를 주제로, 한·일 양국의 협력 방향을 모색하기 위해 마련된다.

행사에는 성희엽 부산시 미래혁신 부시장과 미즈시마 코이치 주한일본국 특명전권대사가 축사하며, 정의화 전 국회의장이 기조강연을 맡아 양국 협력의 미래 비전을 제시할 예정이다.

특히 이번 심포지엄에서는 신각수·남관표·윤덕민·박철희 등 역대 주일대사 네 명이 참가하는 라운드테이블이 진행될 예정으로 큰 관심을 끌고 있다.

또 트럼프 시대 한미일 관계를 주제로 한 세션, 경제계 인사들이 참여하는 기업인 라운드테이블, 양국 언론인들이 참여하는 언론인 라운드테이블도 준비돼 있어 다각적인 논의가 펼쳐질 예정이다.

장제국 동서대학교 총장 겸 세토포럼 이사장은 "지난 60년의 한일관계는 갈등과 단절의 시기도 있었지만, 정치·경제·문화·인적 교류를 통해 신뢰의 자산을 축적해왔다"며 "앞으로의 60년은 과거의 교훈을 바탕으로 경계를 넘어 지속가능한 미래를 함께 설계해야 한다"고 말했다.

사단법인 세토포럼은 2013년 설립된 한·일 학술·문화 교류 플랫폼으로, 정기포럼과 국제심포지엄 개최 등 활발한 민간교류 활동을 전개해 양국 협력과 동아시아 평화·번영에 기여하고 있다.

또 동서대학교 일본연구센터는 2004년에 설립돼 부산-후쿠오카포럼 등 다양한 한·일 교류 플랫폼을 운영하며, 학술·문화·청년 교류를 통해 양국의 상호 이해와 협력 증진에 기여하고 있다.

이번 심포지엄은 학계·정계·경제계·언론계 인사들이 함께 모여 실질적 협력 방안을 논의하는 자리로, 한일 양국의 새로운 60년을 열고, 나아가 동북아의 평화와 번영에 기여하는 계기가 될 것으로 기대된다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



