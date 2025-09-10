본문 바로가기
코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세

권현지기자

입력2025.09.10 09:23

10일 코스피와 코스닥 양 시장이 나란히 강보합세로 출발했다.

이날 오전 9시 4분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.58% 오른 3278.83을 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.37% 뛴 3272.20에 출발한 뒤 오름폭을 키우고 있다.


투자자별로는 개인과 외국인이 각각 369억원, 222억원을 사들이며 상승세를 견인하고 있다. 반면 기관은 홀로 600억원을 내다 팔고 있다.

대부분 업종이 오른다. 전기·가스(1.38%) 전기·전자(1.01%) 비금속(0.99%) IT 서비스(0.94%) 금융(0.96%) 기계·장비(0.89%) 보험(0.86%) 제조(0.69%) 건설(0.62%) 증권(0.60%) 유통(0.53%) 등의 순이다. 다만 통신(-0.61%) 화학(-0.06%) 섬유·의류(-0.03%)는 내리고 있다.


시가총액 상위 10개 종목 중에서는 차별화 장세가 나타난다. 삼성전자 (0.42%) SK하이닉스 (2.43%) 한화에어로스페이스 (1.90%) 현대차 (0.46%) KB금융 (1.36%) 기아 (0.28%)가 상승하고 있고 LG에너지솔루션 (-0.43%) HD현대중공업 (-0.60%)은 내린다.


같은 시각 코스닥은 전장 대비 0.74% 뛴 830.90을 기록 중이다. 지수는 전 거래일보다 0.43% 오른 828.40으로 시작해 상승 흐름을 이어가고 있다.

개인이 258억원을 순매수하고 있고 외국인과 기관이 각각 198억원, 50억원을 순매도하고 있다.


코스닥 시장에서도 상승세를 보이는 업종이 다수다. 비금속(1.94%) 통신(1.73%) 오락·문화(1.61%) 기계·장비(1.53%) IT서비스(1.22%) 금속(0.78%) 유통(0.70%) 제조(0.68%) 전기·전자(0.67%) 등이다. 건설(-0.10%) 섬유·의류(-0.05%)만이 하락세다.


시총 상위 종목에서는 알테오젠 (1.68%) 파마리서치 (0.89%) 레인보우로보틱스 (2.15%) HLB (0.39%) 삼천당제약 (1.73%) 등이 오른다. 반면 에코프로비엠 (-1.27%) 펩트론 (-0.68%) 에코프로 (-0.30%) 에이비엘바이오 (-0.97%) 리가켐바이오 (-0.07%)은 내리고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
