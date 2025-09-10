코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세

10일 코스피와 코스닥 양 시장이 나란히 강보합세로 출발했다.

이날 오전 9시 4분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.58% 오른 3278.83을 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.37% 뛴 3272.20에 출발한 뒤 오름폭을 키우고 있다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 369억원, 222억원을 사들이며 상승세를 견인하고 있다. 반면 기관은 홀로 600억원을 내다 팔고 있다.

대부분 업종이 오른다. 전기·가스(1.38%) 전기·전자(1.01%) 비금속(0.99%) IT 서비스(0.94%) 금융(0.96%) 기계·장비(0.89%) 보험(0.86%) 제조(0.69%) 건설(0.62%) 증권(0.60%) 유통(0.53%) 등의 순이다. 다만 통신(-0.61%) 화학(-0.06%) 섬유·의류(-0.03%)는 내리고 있다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 차별화 장세가 나타난다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 1,200 등락률 +1.68% 거래량 7,908,752 전일가 71,500 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 금리 인하 기대감에 힘받는 바이오·헬스케어...기회 제대로 살리려면"8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (0.42%) SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 300,000 전일대비 12,000 등락률 +4.17% 거래량 1,779,816 전일가 288,000 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 "8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (2.43%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 975,000 전일대비 30,000 등락률 +3.17% 거래량 82,910 전일가 945,000 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 "8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'한화 '유럽형 방산 솔루션' 선보여…영국 방산 전시회 참가 전 종목 시세 보기 close (1.90%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 2,500 등락률 +1.14% 거래량 129,717 전일가 219,000 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 제네시스, 2026년형 GV80·GV80 쿠페 출시현대차, 올해 임단협 잠정 합의…정년 연장 논의는 유보(종합)현대차 노사, 올해 임단협 잠정합의…기본급 10만원 인상 전 종목 시세 보기 close (0.46%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 116,400 전일대비 6,500 등락률 +5.91% 거래량 577,756 전일가 109,900 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환'AI에 진심' 삼성과 손잡은 KB…'삼성AI구독 KB국민카드' 출시 전 종목 시세 보기 close (1.36%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 106,400 전일대비 900 등락률 +0.85% 거래량 223,875 전일가 105,500 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 기아, EV5·PV5 앞세워 유럽 전기차 시장 공략[IAA 2025]코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환기아, 유럽 방산전시회 최초 참가…'군용 타스만' 첫 공개 전 종목 시세 보기 close (0.28%)가 상승하고 있고 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 340,250 전일대비 6,750 등락률 -1.95% 거래량 81,692 전일가 347,000 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'괜찮은 투자처 찾았는데 ‘총알’이 부족하다? 연 4%대 금리로 400% 레버리지코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (-0.43%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 499,000 전일대비 5,000 등락률 -0.99% 거래량 60,163 전일가 504,000 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 HD현대, 조선업계 최초 '父子 명장' 탄생…HD현대삼호 창사 후 첫 명장도 배출넥스트레이드, 한국거래소와 거래정지 해제 시점 맞춘다코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자' 전 종목 시세 보기 close (-0.60%)은 내린다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 0.74% 뛴 830.90을 기록 중이다. 지수는 전 거래일보다 0.43% 오른 828.40으로 시작해 상승 흐름을 이어가고 있다.

개인이 258억원을 순매수하고 있고 외국인과 기관이 각각 198억원, 50억원을 순매도하고 있다.

코스닥 시장에서도 상승세를 보이는 업종이 다수다. 비금속(1.94%) 통신(1.73%) 오락·문화(1.61%) 기계·장비(1.53%) IT서비스(1.22%) 금속(0.78%) 유통(0.70%) 제조(0.68%) 전기·전자(0.67%) 등이다. 건설(-0.10%) 섬유·의류(-0.05%)만이 하락세다.

시총 상위 종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 485,500 전일대비 9,000 등락률 +1.89% 거래량 210,085 전일가 476,500 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'괜찮은 투자처 찾았는데 ‘총알’이 부족하다? 연 4%대 금리로 400% 레버리지코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (1.68%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 668,000 전일대비 4,000 등락률 -0.60% 거래량 27,948 전일가 672,000 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외인·기관 순매수에 강보합 마감…3220선 '눈앞' 전 종목 시세 보기 close (0.89%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 296,500 전일대비 18,000 등락률 +6.46% 거래량 160,237 전일가 278,500 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 [실전재테크]AI·노동환경 변화가 띄운 로봇株, 선택과 집중 어디에코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 close (2.15%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 117,538 전일가 38,000 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환[특징주]HLB, FDA 간암 신약 안전성·유효성 지적 없었다…연내 재신청 목표에↑ 전 종목 시세 보기 close (0.39%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 209,500 전일대비 7,500 등락률 +3.71% 거래량 86,141 전일가 202,000 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 close (1.73%) 등이 오른다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 114,100 전일대비 3,800 등락률 -3.22% 거래량 308,397 전일가 117,900 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지! 전 종목 시세 보기 close (-1.27%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 295,500 전일대비 500 등락률 -0.17% 거래량 44,230 전일가 296,000 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 "8월 수익률 6.5%" 서학개미 웃었다…구매 1위는 엔비디아코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'업계 최저 연 4%대 금리로 추가 투자금, 신용미수대환 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close (-0.68%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 48,500 전일대비 1,100 등락률 -2.22% 거래량 314,469 전일가 49,600 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 close (-0.30%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 101,800 전일대비 1,200 등락률 -1.17% 거래량 177,118 전일가 103,000 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 외인·기관 순매수에 3200선 '강보합'코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 close (-0.97%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 151,300 전일대비 200 등락률 -0.13% 거래량 88,796 전일가 151,500 2025.09.10 10:03 기준 관련기사 코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환코스피, 외국인 매수세에 3200선 재탈환…코스닥도 1% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 close (-0.07%)은 내리고 있다.





