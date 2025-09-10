구리 도심에서 만나는 신축 대단지… '중흥S-클래스 힐더포레' 주목

- 희소성 높은 신축 아파트 분양… 공급 공백 메운다

- 서울 인접 입지의 우수한 인프라 강점… 실수요자 관심 집중

구리에서 31개월 만에 1,000가구 이상 규모의 대단지 아파트 분양이 예고됐다. 주인공은 중흥토건이 구리시 교문동에서 9월 공급을 앞둔 '중흥S-클래스 힐더포레'다. 신축 아파트 공급이 드문 지역 특성과 대단지 희소성이 맞물리며 실수요자들의 관심이 집중되고 있다.

부동산R114 자료에 따르면, 구리시는 전체 아파트의 약 68%가 준공 20년 이상 노후 단지다. 전체 4만8,084가구 중 3만2,730가구가 노후주택으로 집계됐다. 특히 대단지 아파트 공급 공백도 길었다. 지난 2023년 2월 분양한 '구리역롯데캐슬시그니처'(1,180가구) 이후 대단지 분양은 전무한 상황이다. 최근 5년간(2021~2025년 8월) 일반 공급된 신규 아파트는 1,481가구에 불과하며, 올해는 입주 물량조차 없어 '새 아파트'의 희소가치가 더욱 커지고 있다.

시장에서는 대단지 아파트의 강점이 수치로 입증되고 있다. 올해 7월 전국 1,500가구 이상 아파트의 3.3㎡당 매매가는 2,798만원으로 전년 동기(2,573만원) 대비 8.74% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이어 △1,000~1,499가구 5.78% △700~999가구 5.59% △500~699가구 4.9% △300~499가구 4.65% △300가구 미만 3.19%로, 세대 규모에 따른 가격 상승률 차이가 뚜렷하게 나타났다.

거래량에서도 인기를 확인할 수 있다. 올해 1~8월 수도권에서 가장 많이 거래된 단지는 서울 송파구의 6,664가구 규모 '파크리오'로 240건의 거래가 이뤄졌다. 경기에서는 2,633가구 규모 '인덕원자이SK뷰'가 280건으로 거래 1위를 기록했으며, 인천에서는 1,533가구 규모 '송도 자이 더스타'가 162건 거래되며 최다 거래 단지로 집계됐다.

업계 한 관계자는 "구리는 신규 아파트 공급이 워낙 적은 데다 대단지 분양 공백까지 길어 실수요자 대기 수요가 두터운 지역"이라며 "특히 대단지 아파트는 가격 상승률, 거래 회전율 측면에서 장점이 뚜렷해 장기적인 가치가 높다"고 말했다.

이 같은 흐름 속에서 서울과 맞닿은 입지를 지닌 구리 교문동에 '중흥S-클래스 힐더포레'가 들어선다. 딸기원2지구 재개발 정비사업을 통해 공급되는 이 단지는 지하 4층~지상 15층, 22개 동, 1·2단지 총 1,096세대로 조성된다. 이 가운데 전용 59·84㎡ 637세대가 일반분양 물량이다. 주력 평형은 △59㎡A 216세대 △59㎡B 54세대 △84㎡A 254세대 △84㎡B 113세대 등 실수요자 선호도가 높은 중소형 중심이다.

단지는 남향 위주 배치와 판상형 구조로 채광과 통풍을 극대화했으며, 일부 1층 세대에는 개인 정원을 도입했다. 실내 골프연습장, 헬스케어센터, 작은도서관, 경로당 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련된다.

교통 여건 역시 뛰어나다. 지하철 7호선 상봉역과 8호선 구리역 접근성이 우수해 강남·잠실 등 주요 업무지구로 20분대 이동이 가능하다. GTX-B(계획) 상봉역, 수도권 제1순환고속도로, 북부간선도로, 강변북로 등 광역 교통망도 풍부하다. 특히 올해 개통된 고덕토평대교로 강동구 진입 시간이 크게 단축됐다.

생활 인프라도 풍부하다. 반경 3km 내 코스트코 상봉점, 홈플러스 신내점, 롯데백화점·아울렛 구리점 등이 있고, 한양대 구리병원과 동부제일병원, CGV·롯데시네마 등 의료·문화시설도 가깝다. 구리시청, 구리소방서, 구리아트홀 등 공공 인프라도 단지 주변에 자리한다. 교육 환경으로는 단지 내 어린이집, 인근 도림초·서울삼육중·고교 등이 반경 1.5km 내에 위치하며, 초등생 전용 셔틀버스도 운영될 예정이다.

자연환경도 장점이다. 단지 인근에는 소공원과 완충녹지가 조성되며, 남쪽 망우산과 북쪽 구릉산이 단지를 감싼다. 망우역사문화공원, 중랑캠핑숲, 둘레길 등도 가까워 도심 속 친자연적 주거환경을 누릴 수 있다.

'중흥S-클래스 힐더포레' 견본주택은 구리시 교문동 현장 인근에 마련되며, 오는 9월 개관을 앞두고 있다. 현재는 구리역 인근에 홍보관이 운영 중으로, 방문을 통해 사전 정보를 확인할 수 있다.





