청년·신혼·신생아 매입임대 3503가구 모집…12월부터 입주

시세 절반 수준 임대료

신생아 가구 우선공급

LH·SH 누리집서 신청

국토교통부가 11일부터 청년과 신혼·신생아 가구를 대상으로 매입임대주택 입주자를 모집한다. 전국 16개 시·도에서 총 3503가구 규모로, 이르면 12월부터 입주할 수 있다.

청년 매입임대는 무주택 미혼 청년을 대상으로 1112가구가 공급된다. 시세의 40~50% 수준 임대료로 최대 10년 거주할 수 있다.

서울 강동구 천호동 매입입대주택(무주택 미혼 청년 대상) 외경. 국토교통부 AD 원본보기 아이콘

신혼·신생아 매입임대는 2391가구다. 소득 요건에 따라 시세의 30~40% 수준(Ⅰ유형, 1339가구)과 70~80% 수준(Ⅱ유형, 1052가구)으로 나뉜다.

신생아가 있는 가구는 1순위로 배정된다. 결혼 7년 이내 신혼부부, 예비 신혼부부, 6세 이하 자녀를 둔 가구도 신청할 수 있다. 출산·입양·임신 사실이 최근 2년 내 확인된 경우도 포함된다.

한국토지주택공사(LH)가 공급하는 2597가구(청년 1112가구, 신혼·신생아 1485가구)는 'LH청약플러스'에서, 서울주택도시공사(SH)가 공급하는 906가구는 해당 기관 누리집에서 확인할 수 있다.

LH는 11일 모집공고 후 이달 말부터 접수를 시작해 오는 11~12월 결과를 발표한다. SH는 오는 26일 모집공고 후 다음달 21~23일 접수한다. 내년 1월21일 결과를 발표하고 내년 2월부터 입주 일정을 시작할 예정이다.

김도곤 국토부 주거복지지원과장은 "청년·신혼부부 등 젊은 세대가 도심 내 좋은 입지에 부담 없이 살 수 있는 양질의 매입임대주택을 꾸준히 공급하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>