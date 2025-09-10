"전한길에 '폴더 인사' 중진들 기괴…관심 주면 안돼" 국힘 초선들, 날 선 비판

같은 날 전한길 때린 국민의힘 초선 의원들

김용태 "보수 정당 건강해지려면 끊어내야"

김재섭 "실권 없어…관심 줄 필요도 없다"

김용태·김재섭 국민의힘 초선 의원들이 한국사 강사 전한길 씨를 같은 날 강도 높게 비판해 눈길을 끌고 있다. 김용태 의원은 9일 한국일보 유튜브 '이슈전파사' 인터뷰에서 "탄핵 전 여러 집회에서 전 씨가 오면 중진 의원들이 가서 90도 '폴더 인사' 하는 것을 보고 굉장히 기괴했고, 자존심도 많이 상했다"고 말했다.

전한길 전 한국사 강사 AD 원본보기 아이콘

김용태 의원은 "지금도 그런 분들한테 휘둘리려고 하는 정치인들이 있어 자괴감이 많이 든다"며 "보수 정당이 건강해지려면 그런 분들부터 끊어내야 한다"고 말했다. 이어 "극우 유튜버나 정치인들이 선량한 시민들을 계속 선동하고 있다"며 "'윤 어게인'이라고 하는 분들 상당수는 선동된 것"이라고 주장했다.

김재섭 의원은 9일 채널A 라디오쇼 '정치시그널' 인터뷰에서 전 씨에 대해 "그냥 부정선거, 계몽령 앵무새 아닌가. 그것만 반복적으로 '부정선거무새'처럼 돼버린 사람에게는 먹이를 주면(관심을 주면) 안 된다"고 했다. 이어 "그대로 본인 역할 하시면서 돈 잘 많이 버셨으면 좋겠다. 뭐라도 되는 사람들이면 조치도 하겠지만, 아무 실권이 없다"며 "허언을 이야기하는 것은 돈벌이기 때문에 애초에 관심을 줄 필요도 없다고 생각한다"라고 했다.

전 씨는 12·3 비상계엄 이후 부정선거 음모론을 들며 윤석열 전 대통령 탄핵 반대파의 선봉에 섰고, 이후 국민의힘 당 대표 선거에도 영향력을 행사했다. 장동혁 국민의힘 대표는 당 대표 선거 토론에서 '한동훈 전 국민의힘 대표와 전 씨 중 누구를 공천하겠냐'는 물음에 전 씨라고 답했다. 이후 장 대표는 전 씨를 의병에 비유하며 "당 외곽에서 큰 역할을 했다"고 평가했다.

전 씨는 최근 자신의 유튜브에서 "'전한길뉴스' 구독자가 53만명인데, 모두 국민의힘 당원으로 가입하면 당원 75만명인 국민의힘을 들었다 놨다 할 수 있다"고 주장하는 등 여전히 세를 과시하고 있다. 다만 그동안 "정치는 나와 맞지 않는다"며 직접 정치 참여보다 보수 진영의 스피커 역할에 집중하겠다는 입장을 밝혀왔다. 내년 6월 대구시장 공천설이 흘러나오자 "이진숙 방통위원장이 출마한다면 나는 무조건 양보하겠다"고 밝히기도 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>