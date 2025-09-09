본문 바로가기
사회
시흥 거북섬 대우건설 아파트 신축현장서 근로자 사망

권현지기자

입력2025.09.09 21:33

경기 시흥시 정왕동 거북섬 내 푸르지오 디오션 아파트 신축현장에서 하청업체 근로자 50대 A씨가 숨지는 사고가 9일 오후 3시 34분께 발생했다.


이날 사고는 옥상인 26층에서 대형 크레인을 이용해 철제 계단을 설치하던 중 계단 한쪽이 탈락해 A씨의 머리 부위를 충격하면서 발생했다. A씨는 사고 직후 현장에서 사망한 것으로 알려졌다.

경찰은 공사 관계자 등 목격자를 상대로 사고 경위 조사에 나섰으며, 추후 책임자에 대해 업무상 과실치사 혐의를 적용해 처벌할 방침이다.

고용노동부도 현장에 대해 작업 중지 명령을 내리고 원인 파악을 하는 한편 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 수사에 착수했다.


경찰 관계자는 "대형 크레인의 양쪽에 철제 계단이 걸려 있었는데, 알 수 없는 이유로 한쪽이 떨어져 기울면서 사고가 난 것으로 추정된다"고 말했다.


사고 현장은 대우건설이 시공을 맡은 총 4개 동 400가구 규모의 아파트 단지로, 지하 2층 지상 최고 35층으로 내년 2월 완공 예정이다.

경기 시흥시 거북섬 전경.

경기 시흥시 거북섬 전경.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
