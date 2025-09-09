한국 넘어선 건 처음…지난달 81조 수출 '사상 최대치' 다시 쓴 대만

8월 수출, 'AI 열풍' 영향 전년 동기 대비 34.1% 급증

대만의 8월 수출액이 인공지능(AI) 붐에 따른 반도체 수출 호조 등으로 사상 최대치를 기록하면서, 월간 수출액 기준으로는 처음으로 한국을 넘어선 것으로 전해졌다.

9일 블룸버그통신 등에 따르면 대만 재정부는 8월 수출이 전년 동기 대비 34.1% 급증한 584억9000만달러(약 81조554억원)로 사상 최대치를 새로 썼다고 밝혔다. 이는 한국 산업통상자원부가 발표한 지난달 수출액 584억달러(약 80조9307억원)보다 많은 수치다.

또한 대만 8월 수출 증가율은 블룸버그가 집계한 시장 전망치(중간값)인 25%를 크게 넘어선 것이기도 하다. 대만의 8월 반도체 및 전자부품 수출은 각각 작년 동기 대비 37.4%, 34.6% 증가했다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 지난달 7일 대만에 대해 20% 상호관세 시행에 들어갔지만, 반도체 등 대만의 주력 수출 품목 상당수는 아직 이러한 관세를 적용받지 않고 있다고 블룸버그는 설명했다. 트럼프 대통령은 조만간 반도체에 대한 품목 관세를 발표하겠다고 최근 예고했는데, 대미국 투자를 발표한 TSMC 등 대만 기업들에 어떠한 관세율이 적용될지는 아직 불명확한 상태다.

차이메이나 대만 재정부 통계처 처장은 관세 시행 전 앞당겨 물건을 확보하려는 이른바 '밀어내기'식 수출이 진정세라면서도 "AI 수요 등이 기대 이상"이라고 말했다. 그는 또 월간 기준 대만의 수출이 한국을 넘어선 것은 처음이라고 밝혔다.

대만의 8월 수입은 전년 동기 대비 29.7% 증가한 416억6000만달러(약 57조7000억원)였으며, 8월 무역 흑자는 168억3000만달러(약 23조3000억원)로 사상 최대였다. 8월 대미국 수출은 전년 동기 대비 65.2% 증가한 196억3000만 달러(약 27조2000억원)로 역시 사상 최대였으며, 재정부는 올해 대만의 대미국 무역 흑자가 1000억달러(약 138조5000억원)에 이를 것으로 보고 있다. 대만의 1~7월 대미국 수출액은 이미 지난해 전체 규모를 넘어선 바 있다. 반면 한국은 트럼프 2기 관세 정책의 영향으로 8월 대미 수출이 작년 동월 대비 12% 감소했다. 대만의 8월 대중국 수출은 전년 동기 대비 15.9% 늘었다.

앞서 AI 붐 수혜 속에 대만은 지난달 올해 경제성장률 예상치를 기존 3.1%에서 4.45%로 수정했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



