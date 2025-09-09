서울시-국토부, 감평 제도 변경 '보증보험 갱신 불가' 우려에 보완책 모색

공공지원 민간임대 감정평가 변경으로

보증보험 가입(갱신) 거절 사례 발생

市, 적용 유예·평가 기준 합리화 요청

서울시와 국토부가 청년안심주택 보증보험 문제 해결을 위해 보완책을 마련하기로 했다. 공공지원 민간임대주택 감정평가 방식이 변경되면서 청년안심주택 보증보험 가입에 어려움을 겪을 수 있다는 우려에서다.

서울시는 최근 개정된 '민간임대주택에 관한 특별법 시행령'과 관련해 청년안심주택 임차인 보증금 보호를 위해 국토교통부에 새 산정방식 유예기간을 요청하는 등 보완책 마련에 들어간다고 9일 밝혔다.

기존에는 임대사업자가 감정평가기관에 의뢰하던 '공공지원민간임대주택 감정평가' 방식이 HUG(주택도시보증공사)가 의뢰하는 방식으로 변경됐다. 이로 인해 감정평가액이 종전 대비 약 15~20% 낮게 산정돼 '담보인정비율(LTV) 기준 미충족'으로 보증보험 갱신이 불가능해질 수 있다는 지적이 나오면서 시가 대책 마련에 나선 것이다.

지난달 22일 변경된 기준이 적용된 A주택 HUG 보증보험 갱신이 거절된 바 있다. 변경된 방식에 따르면 올 하반기 서울 시내 '보증보험 갱신 대상' 청년안심주택 14개 사업장 중 10개소가 담보인정비율(LTV) 기준을 충족하지 못해 보증보험 갱신이 불가능해질 수 있다.

시는 지난 4월부터 국토부를 직접 방문해 문제점을 설명하고 보완책 마련을 지속 건의해 왔다. 지난 3일에는 새로운 감정평가 산정 방식으로는 기존 임대사업자의 보증보험 갱신이 어려워질 수 있으므로 '적용기간 유예'와 '보증보험 평가기준 합리화'를 요청했다. 준공 전 임대사업자 보증보험 가입이 어렵다는 점을 강조하며 기존 보증보험 가입 방식 불합리 개선을 요청했다.

시는 향후 국토부와 지속적인 협의를 통해 제도 개선의 취지를 살리면서도 청년 세입자의 권익을 보호하기 위해 균형 잡힌 방안을 마련해 나간다는 방침이다.

최진석 서울시 주택실장은 "청년안심주택 임차인이 안심하고 거주할 수 있는 환경을 마련하는 것이 현재 가장 시급하면서도 중요한 목표"라며 "제도 보완책이 마련될 때까지 국토교통부와 긴밀하게 협력하고, 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 모든 행정 역량을 집중해 나가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



