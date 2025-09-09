본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

카카오뱅크, 14일 새벽 전산시스템 정기점검…금융거래 일시 중단

권재희기자

입력2025.09.09 14:52

수정2025.09.09 14:53

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시스템 구성 점검 및 장비 업그레이드로 서비스 안정성·신뢰성 강화

카카오뱅크, 14일 새벽 전산시스템 정기점검…금융거래 일시 중단
AD
원본보기 아이콘


카카오뱅크 가 금융서비스의 안정성과 신뢰성 강화를 위해 오는 14일 오전 1시부터 오전 8시까지 새벽 시간대에 전산시스템 정기 점검을 실시한다.


이번 점검은 매년 정기적으로 실시하는 계획 검사의 일환으로, 시스템 구성 확인과 전산 장비 업그레이드·교체를 통해 인프라 전반을 최적화하는 작업이다. 대규모 트래픽 상황 등 다양한 환경에서도 안정적인 서비스 품질을 유지하기 위한 예방적 조치다.

점검 시간 동안에는 카카오뱅크 앱 접속을 비롯해 ▲카카오뱅크 홈페이지 ▲체크/mini 카드 ▲자동화기기(CD/ATM) ▲입출금/카드 결제 알림 ▲타 금융기관을 통한 카카오뱅크 거래 ▲고객센터상담 및 업무 등 서비스 전반이 일시적으로 제한된다.


중단 시간은 오전 1시부터 오전 8시까지 총 7시간이지만, 작업 진행 상황에 따라 실제 종료 시점은 변경될 수 있다.


카카오뱅크는 "2500만 명이 넘는 고객이 안심하고 금융거래를 이용하실 수 있도록 시스템을 주기적으로 점검하고 있다"며 "앞으로도 서비스 안정성과 신뢰성 강화를 위해 서비스 운영 전반에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

카카오뱅크는 올 상반기 기준 고객 수 2586만 명, 월간활성이용자수(MAU) 1990만 명을 기록하며 안정적이고 원활한 금융 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

김건희 샤넬백 40만원·고야드백 15만원…'짝퉁 성지' 불야성 이곳은

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

추석 앞두고 또? '인상 쓰는' 사과·배

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장

새로운 이슈 보기