"강남에 공급 없으면 집값 안정 어려워"…오세훈 보완 준비[부동산AtoZ]

오세훈 서울시장은 9·7 부동산대책과 관련 "집값 급등의 진원지인 강남 지역에 신규 공급 물량을 획기적으로 늘린다는 조치가 없으면 사실 주택시장은 크게 안정되기 어렵다"고 평가했다.

오 시장은 9일 서울 노원구 백사마을 재개발사업 현장에서 취재진과 만나 이처럼 말하며 "서울시가 보완해 발표할 준비를 하고 있다"고 설명했다.

그는 "가장 부동산 가격 상승을 견인하는 곳은 서울인데, 서울에 그렇게 큰 변화가 있는 조치가 이번에 발표된 것 같지는 않다"고 했다.

그러면서 "저희가 준비하고 있는 작업, 지금까지 해온 작업을 바탕으로 실현 가능한 로드맵을 설명해 부동산 가격이 상승하는 데 최대한 억제책이 될 수 있도록 준비 중"이라며 "조만간 시의 입장 발표가 있을 것"이라고 말했다.

대책 발표에 앞서 국토부와 서울시 간 소통이 없었고 엇박자가 났다는 언론 보도에는 "사실과 다르다"며 "물론 전 정권처럼 적극적인 의견 교환이 있었던 것은 아니지만, 실무적인 차원에서 의견을 구하는 등 소통은 분명히 있었다"고 했다.

앞서 정부는 2030년까지 수도권에서 매년 신규 주택 27만가구를 착공해 총 135만가구를 공급하겠다는 내용의 주택공급 확대 방안을 발표했다.

수도권 공급의 주요 수단인 공공택지를 한국토지주택공사(LH)가 직접 시행하는 방향으로 전면 전환하는 한편 규제지역 주택담보대출비율(LTV)을 일부 강화하고 토지거래허가구역 지정권을 확대하는 내용도 대책에 포함됐다.





