본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한수원 월성원자력본부, '제9회 통일기원 문무대왕 문화제' 지원

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.09 13:24

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 문화발전과 경제 활성화 위한 화합의 장 마련

한국수력원자력 월성원자력본부(본부장 정원호)는 경주시 문무대왕면 봉길리 문무대왕릉 일원에서 9월 6일부터 7일까지 개최된 '제9회 통일기원 문무대왕 문화제'를 지원했다.

제9회 통일기원 문무대왕 문화제. 월성원자력본부 제공

제9회 통일기원 문무대왕 문화제. 월성원자력본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이 행사는 동경주 3개 읍·면(감포읍·문무대왕면·양남면) 지역주민 모두가 함께 참여해 신라 문무대왕의 충과 효 정신을 받들고 되살리는 의미로 문화예술의 장을 열기 위해 마련됐으며, 감은사지∼문무대왕릉으로 이어지는 용행차 시연과 추향대제로 문화제 개회를 알렸다.

용행차 시연.

용행차 시연.

원본보기 아이콘

이어서 지역주민 가요제, 국악공연, 초대가수 공연 등 다양한 프로그램이 진행됐으며, 행사 내내 지역민·관광객 등 다양한 참석자들의 뜨거운 호응이 이어졌다.


특히 이번 행사 기간 동안 월성원자력본부는 홍보부스를 운영하며 월성 2·3·4호기 계속운전, 한수원 지원사업 등 월성본부의 지역 지원사업들을 소개하며 지역수용성 제고를 위한 홍보활동을 적극 시행했다.

정원호 본부장은 "세계 유일 수중릉인 문무대왕릉에서 열리는 이 행사가 지역을 넘어 우리나라를 대표하는 문화제로 자리 잡기를 기원한다"며 "월성본부는 앞으로도 지역과 함께 소통하고 성장하며 상생의 가치를 실천해 나가겠다"고 말했다.


본 행사는 월성본부 '한수원 지원사업'으로 공모·선정돼 2015년부터 개최되고 있으며 올해로 9회차를 맞이했다.


월성본부는 앞으로도 지역공동체 일원으로 지역 문화발전과 지역 경제 활성화에 이바지할 다양한 사업을 발굴하고 지원해 나갈 예정이다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"물 언제 나오냐 화 내지 말아달라" 강릉 호텔 직원 호소

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장

새로운 이슈 보기