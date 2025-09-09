장수군 "일상 속 문화 향유"…달빛축제 성료

색소폰·통기타 연주 등 공연·체험 다채

전북 장수군은 지난 6일 장수시장 무대에서 '달빛축제'가 성황리에 마무리됐다고 9일 밝혔다.

장수생활문화예술동호회(이하 생문동)가 주관한 이번 행사는 전북도와 장수군이 후원했으며, 가을 정취를 담은 다채로운 공연과 체험으로 지역민들에게 특별한 추억을 선사했다.

무대에서는 색소폰과 통기타 연주, 시낭송 등 차분한 분위기의 공연과 함께 지역 예술 동호회가 참여한 다채로운 무대가 이어져 관객들의 눈과 귀를 사로잡고 축제 분위기를 한껏 끌어올렸다.

행사장 한편에서는 프리마켓이 열려 지역 예술인들의 창작품이 전시·판매됐다. 가방, 뜨개 소품, 도예품, 캘리그라피 소품 등 정성이 담긴 수공예품이 선보여 관람객의 발길을 붙잡았으며, 사과주스와 막걸리, 국수, 계란빵 등 다채로운 먹거리 부스도 함께 운영돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제의 장이 됐다.

특히, 가족 단위로 방문한 주민들은 예술공연을 감상한 뒤 프리마켓에서 마음에 드는 작품을 구입하며 문화와 소비가 함께하는 시간을 보냈다. 공연에 참여한 동호인들은 무대 경험을 통해 예술적 역량을 나누고, 주민들은 가까운 곳에서 문화를 향유할 수 있어 만족감을 드러냈다.

정영모 이사장은 "달빛축제는 지역 주민이 일상 속에서 문화를 향유하고 예술인과 교류하는 소중한 자리였다"며 "앞으로도 생활문화예술 동호회가 주축이 돼 군민과 함께 호흡하는 축제를 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

한편, 군은 내달 18~19일 한누리전당 야외공연장에서 '2025 전북생활문화예술동호회 페스티벌'을 개최한다. 전북 14개 시·군 동호회가 참여해 공연·전시·체험·프리마켓을 선보이며, 이번 행사를 통해 전북 문화예술 교류의 중심지로 자리매김할 예정이다.





