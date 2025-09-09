美 금리 인하 기대감·Fed 독립성 우려에…금값 3600달러 '최고가'

금값, 3주 새 9%↑

올들어 누적상승률 37%

투자자들, 쿡 Fed 이사 해임 결론 주시

금값이 최고가 기록을 또다시 갈아치웠다. 이는 미국의 금리 인하 기대감과 중앙은행 독립성 약화 우려가 금 매수세를 자극한 결과다.

8일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 금 현물 가격은 1.2% 오른 트로이온스(약 31.1g·이하 온스)당 3632.51달러에 마감했다. 장중 한때는 3646.29달러까지 치솟으며 사상 최고치를 다시 썼다. 같은 날 12월 인도분 금 선물 가격은 0.7% 올라 온스당 3680.30달러를 기록했다. 금값은 최근 3주 동안 9% 올랐으며, 올해 들어서는 누적 상승률이 37%에 달한다.

최근 금값의 가파른 상승세는 미국의 인플레이션 우려와 급증하는 부채로 인해 달러 자산에 대한 신뢰가 약화한 데 따른 것으로 풀이된다.

도널드 트럼프 행정부의 재정 지출·관세 정책 때문에 인플레이션 우려가 지속되고 있는 가운데 금이 인플레이션 헤지 수단으로 주목받고 있다.

여기에 시장 예상치를 밑돈 미 8월 고용지표가 금값 상승세에 불을 지폈다고 영국 파이낸셜타임스(FT)는 분석했다. 고용지표는 금값 흐름의 핵심 변수로 꼽힌다. 피터 그랜트 제이너메탈스 부사장이자 수석 귀금속 전략가는 CNBC에 "고용 부진이 이어지고, 2026년 초까지 계속될 것으로 보이는 Fed의 금리 인하 기대가 금값에 꾸준한 지지력을 제공할 것"이라고 말했다.

시장에서는 이런 고용 부진을 근거로 연방준비제도(Fed)가 다음 주 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 최소 0.25%포인트 인하할 것으로 전망하고 있다. 일부 전문가들은 0.5%포인트를 낮추는 '빅컷' 가능성도 제기한다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 9월 FOMC에서 0.25%포인트 인하 확률은 88%, 0.5%포인트 인하 확률은 약 12%로 반영 중이다.

통상 금 가격은 금리와 반대로 움직인다. 금리가 내려가면 채권 투자 수익률 기대가 낮아지면서, 투자자들은 대체 투자처로 금과 같은 자산을 선호하기 때문이다. 크리스 터너 ING 글로벌 시장 헤드는 "Fed의 금리 인하 기대가 금의 인플레이션 헤지(헤지 수단)의 지위를 강화하고 있다"고 말했다.

다안 스트루이븐 골드만삭스 분석가는 민간 투자자들이 달러 자산, 특히 미 국채에서 대거 이탈할 경우 금값이 더 크게 오를 수 있다고 보고 있다. 블랙록 투자연구소 애널리스트들 역시 최근 보고서에서 "투자자들이 더 이상 장기 미 국채에 의존해 주식 급락 시 방어 효과를 기대할 수 없다"며 "이에 반해 금은 투자자들이 회복력 있는 포트폴리오를 구축할 다른 방법을 찾는 과정에서 급등했다"고 분석했다.

트럼프 대통령의 리사 쿡 연준(Fed) 이사 해임 시도가 법원에서 어떤 결론을 맞느냐에 따라 금값 향방이 달라질 수 있다는 전망도 제기된다. 골드만삭스는 트럼프 대통령이 Fed의 독립성을 침해하는 시도가 지속될 경우, 투자자들의 불신이 커지면서 금 가격이 온스당 5000달러까지 치솟을 수 있다고 내다봤다.

피에르 알랭 와브르 피크테 자산운용 이사는 "우리는 금 비중을 두 배로 늘려 잡았다"며 "트럼프 대통령의 쿡 이사 공격 이후 추가 상승 가능성을 예상하게 됐고, 덕분에 금 비중 확대를 유지할 자신감을 얻었다"고 했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



