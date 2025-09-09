중러 정상 '150세 장수' 현실로?…"美, 25년간 장수산업에 7조 쏟아부어"

인간 수명 연장 연구하는 '장수 산업' 주목

피터 틸, 샘 올트먼 등 스타트업 적극 투자

"변두리에 있던 산업, 주요 담론으로 부상"

실리콘밸리 억만장자들이 인간의 수명 연장을 연구하는 '장수 산업'에 대규모로 투자 중인 것으로 전해졌다. 7일(현지시간) 연합뉴스는 "미국 월스트리트저널(WSJ)이 공시와 시장정보업체 피치북 데이터, 상장기업 발표 등을 분석한 결과 지난 25년간 이들 억만장자가 장수 산업에 투자한 금액은 50억달러(6조 9000억원)에 달한다"고 보도했다.

오픈AI CEO 샘 올트먼은 노화 세포를 재생하는 신약 개발을 목표로 하는 스타트업 '레트로 바이오사이언스'에 1억 8000만달러를 투자한 것으로 전해졌다. AFP연합뉴스

WSJ에 따르면 페이팔 공동 창업자이자 실리콘밸리의 큰손 투자자인 피터 틸, 오픈AI 최고경영자(CEO) 샘 올트먼, 러시아 출신 벤처 투자자인 유리 밀너, 글로벌 벤처 투자자 앤드리슨 호로비츠 공동 설립자 마크 앤드리슨 등이 대표적인 인물로 꼽힌다.

틸은 직접 또는 펀드를 통해 12개 기업에 7억달러 이상을 투자했으며, 지난 2021년 세포의 노화를 늦추는 연구를 하는 스타트업인 '뉴리밋'을 가상화폐 거래소 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱과 공동 창업해 지원하고 있다. 이 스타트업은 구글 CEO 출신의 에릭 슈밋, 벤처 투자자 썬마이크로시스템즈 공동 창업자 비노드 코슬라 등 9명 넘는 억만장자로부터 2억달러 이상을 유치했다. 올트먼은 노화 세포를 재생하는 신약 개발을 목표로 하는 스타트업 '레트로 바이오사이언스'에 1억 8000만달러를 투자한 것으로 전해졌다.

이른바 '장수 산업'은 현재 200여개 스타트업과 비영리 단체, 약 1000명의 투자자로 얽힌 거대한 네트워크를 형성하고 있다는 평가가 나온다. 이들 스타트업이 지난 25년간 모은 자금은 125억달러(현재 기준 약 17조 3312억원) 이상으로, 억만장자뿐 아니라 인플루언서, 유명 과학자, 배우들도 뛰어들고 있다. 일부 투자자는 개인적인 이유로 장수 산업에 뛰어든 것으로 전해졌다.

스타트업 '비옴 라이프 사이언스'의 창업자인 나빈 자인은 부친이 췌장암으로 사망한 뒤 맞춤형 건강 검사와 영양 보충제를 개발하는 회사를 세우고 3000만달러를 투자했다. 자인은 WSJ에 "노화를 선택 사항으로 만들고 싶다"고 밝혔다.

또 스테판 방셀 모더나 CEO는 장수 연구자인 발터 롱고 서던캘리포니아대 교수가 개발한 '단식 모방 다이어트'를 실천 중인 것으로 유명하다. 그는 롱고 교수가 설립한 스타트업 'L-뉴트라'에 4700만달러에 달하는 투자를 주도하기도 했다. WSJ은 "억만장자들 덕분에 한때 학계의 변두리에 있던 장수 연구가 이제는 대중문화의 주류 담론으로 자리 잡았다"고 평가했다.

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난 3일 중국의 전승절 80주년 열병식 당시 '장기 이식을 통한 불멸' 가능성에 대해 대화를 나누는 모습이 포착됐다. AFP연합뉴스 원본보기 아이콘

앞서 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 3일 중국의 전승절 80주년 열병식 당시 '장기 이식을 통한 불멸' 가능성에 대해 대화를 나누는 모습이 포착된 바 있다. 공개석상에서 마이크가 켜져 있는지 인식하지 못하고 사담을 나눴다가 발언이 의도치 않게 공개되는 이른바 '핫마이크(hot mic)' 상황이 벌어진 것이다.

당시 시 주석이 "예전엔 70세까지 사는 사람이 드물었지만, 지금은 70세도 어린아이"라고 말하자, 푸틴 대통령은 "생명공학의 발전으로 인간의 장기는 지속해서 이식될 수 있다. 당신은 오래 살수록 젊어지고, 불멸에 이를 수도 있다"고 답했다. 이에 시 주석은 웃으며 "이번 세기 안에 인간이 150세까지 살 수 있을 것으로 예상하는 이들도 있다"고 했다.

이 대화는 두 정상의 장수에 대한 관심이 드러나며 큰 화제를 모았으나, 중국 측의 요청으로 결국 삭제된 것으로 알려졌다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



