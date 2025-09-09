메이저 2연패 유현조, 세계랭킹 44위→35위

KB금융 스타챔피언십 우승 9계단 도약

티띠꾼, 코르다, 리디아 고 톱 3 유지

김효주 7위, 유해란 11위, 노승희 39위

메이저 대회 2연패를 달성한 유현조가 세계랭킹 35위로 도약했다.

8일(현지시간) 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 2.59점을 받아 지난주 44위에서 9계단 올라섰다. 지난 7일 경기도 이천시 블랙스톤 이천(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메이저 대회 KB금융 스타챔피언십(총상금 15억원)에서 2년 연속 정상에 올라 랭킹 포인트를 쌓았다.

유현조가 KB금융 스타챔피언십 우승 직후 트로피를 들고 미소를 짓고 있다.

유현조는 지난해 이 대회에서 우승해 신인왕에 오른 2년 차 선수다. 자신의 투어 2승째도 같은 메이저 대회에서 달성했다. 신인이 메이저 대회를 제패하고, 그다음 해에도 같은 대회에서 우승한 것은 KLPGA 투어 사상 유현조가 처음이다. 또 이 대회 2년 연속 우승은 2016년과 2017년 김해림 이후 유현조가 8년 만이다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회가 열리지 않아 상위권의 순위 변화는 없었다. 지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 리디아 고(뉴질랜드), 이민지(호주), 인뤄닝(중국)이 톱 5를 유지했다. 한국은 김효주 7위, 유해란 11위, 고진영 18위, 최혜진 22위, 김세영 27위, 김아림이 33위에 자리했다. KB금융 스타챔피언십 준우승자 노승희는 6계단 점프한 39위다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



