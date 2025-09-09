[뉴욕증시]금리 인하 기대에 상승 마감…나스닥 최고치

미국 뉴욕 증시에서 나스닥 지수가 사상 최고를 경신하는 등 3대 지수가 금리 인하 기대감에 8일(현지시간) 일제히 상승 마감했다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 114.09포인트(0.25%) 오른 4만5514.95에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 13.65포인트(0.21%) 상승한 6495.15에 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥지수는 98.311포인트(0.45%) 오른 2만1798.699에 장을 마쳤다.

지난 5일 예상보다 부진한 8월 비농업 고용 지표가 발표된 이후 금리 인하 기대가 커지고 있다. 시장은 다음 주 미 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC)를 기다리며 10일 8월 생산자물가지수(PPI)와 11일에는 8월 소비자물가지수(CPI)를 주시하고 있다.

FOMC를 앞두고 Fed 인사들은 공개 발언을 삼가는 '블랙아웃' 기간에 들어갔다. 미 경제 매체 CNBC에 따르면 시장에서는 미 연방준비제도(Fed)가 이달 금리를 인하하고, 10월에는 금리를 인하하지 않으며, 12월 다시 인하를 재개할 것으로 본다.

로스 메이필드 바이어드프라이빗웰스매니지먼트 투자 전략가는 "지금은 일종의 촉매제 진공 상태"라며 "계절적으로 비수기에 시장이 사상 최고치를 기록하면서 어느 정도 하향세가 나타날 수 있다"고 말했다. 이어 "관세나 무역과 관련해 예상하지 못한 사건이 발생하지 않는 한 시장은 CPI를 대기하게 될 것"이라고 덧붙였다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 연방기금금리 선물시장은 미 연방준비제도(Fed)가 현재 연 4.25~4.5%인 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 88.4%, 0.5%포인트 인하할 가능성을 11.6%로 보고 있다.

업종별로는 유틸리티가 1.07%, 부동산이 0.68% 하락했다. 소비재는 0.53%, 기술은 0.67% 상승했다.

주요 빅테크는 혼조세를 보였다. 브로드컴 주가는 3.21% 상승했고, 엔비디아는 0.77%, 아마존닷컴은 1.51%, 마이크로소프트(MS)는 0.65%씩 각각 올랐다. 반면 애플(-0.76%), 메타(-0.02%), 구글 모회사 알파벳(-0.34%), 테슬라(-1.27%) 등은 하락했다.

로빈후드와 앱러빈은 오는 22일부터 S&P500 편입이 예정되며 각각 15.83%, 11.54% 상승했다.

항공우주 부품업체 에코스타는 스페이스X에 170억달러 규모 무선 스펙트럼 라이선스를 매각하기로 하며 19.91% 급등했다. 반면 AT&T(-2.33%), 버라이즌(-2.39%), T모바일(-3.9%) 등 통신주는 일제히 하락세를 보였다.

국채 금리는 하락세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전일 대비 4.2bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.044%, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전일보다 1.4bp 내린 3.493%를 기록 중이다.





