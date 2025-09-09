임성재, 10월 마카오에 뜬다

아시안투어 SJM 마카오 오픈 출전 확정

전 세계랭킹 1위 웨스트우드도 등판

임성재가 10월 마카오 원정에 나선다.

아시안투어 마카오 오픈 조직위원회는 오는 10월 16일부터 나흘 동안 마카오 골프&컨트리클럽에서 열리는 SJM 마카오 오픈(총상금 100만 달러)에 임성재가 출전한다고 9일 밝혔다. 임성재는 미국프로골프(PGA) 투어에서 2승을 수확한 세계랭킹 30위 선수다.

임성재가 다음달 아시안투어 마카오 오픈에 출전한다.

임성재는 "동료 선수들로부터 아름답지만 까다로운 마카오 골프&컨트리클럽 코스 이야기를 들었다"며 "첫 마카오 방문을 성공적이고 즐거운 경험으로 만들고 싶다"고 말했다. 그는 이 대회에 이어 10월 23일 충남 천안시 우정힐스 컨트리클럽에서 개막하는 DP월드투어 제네시스 챔피언십에 나선다.

전 세계랭킹 1위 출신으로 LIV 골프에서 뛰는 리 웨스트우드(잉글랜드)도 마카오 오픈 출전을 확정했다. 웨스트우드는 1999년 마카오 오픈에서 우승했다. 그는 "마카오 오픈에 다시 출전하게 되어 기쁘다. 26년 전 이곳에서 우승했던 좋은 기억이 있다"면서 "이 코스는 언제나 내 최고의 플레이를 끌어냈다. 올해도 좋은 성적을 내고 두 번째 우승컵을 가져오고 싶다"고 했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



