KPGA, 아포짓 대회 정규 투어 승격

신설 대회 경북오픈 일반 정규 대회 전환

10월 1일 경북 예천 한맥CC 개막

총상금 7억원, 우승자 2년 시드 부여

한국프로골프협회(KPGA)가 아포짓 대회(Opposite Tournament)를 정규 투어로 승격했다.

KPGA는 신설 대회인 KPGA 경북오픈을 10월 1일부터 4일까지 경북 예천 한맥 컨트리클럽에서 개최한다고 9일 밝혔다. 경북오픈은 10월 21일부터 24일까지 아포짓 대회로 개최할 예정이었다. 같은 주에 충남 천안 우정힐스CC에서 열리는 DP월드투어 제네시스 챔피언십 참가 자격이 없는 KPGA 투어 시드 우선 순위 84명을 위한 대회였다. 총상금 5억원, 제네시스 포인트 80% 비율 지급할 계획이었다.

그러나 이 아포짓 대회는 일반 정규투어 대회로 승격했다. 인원과 상금을 늘렸다. 120명의 선수가 출전해 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 우승자를 가린다. 총상금은 7억원, 우승 상금은 1억4000만원이다. 우승자는 KPGA 투어 시드 2년과 제네시스 포인트 1000점을 받는다.

김원섭 KPGA 회장은 "선수들의 요청으로 아포짓 대회를 정규투어 대회로 승격했다"며 "내년엔 올 시즌 부족했던 점을 보완해서 더욱 풍성한 투어를 진행할 수 있도록 꼼꼼히 준비하겠다"고 말했다. 경북오픈은 지난 3월 경북 산불 피해 지역을 돕는 기부 성격 대회로 열린다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



