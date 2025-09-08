본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

70대 운전자, 여섯 차선 고속도로 날아 나무 충돌…발작 추청

김은하기자

입력2025.09.08 17:40

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롱아일랜드 고속도로서 차량 비행 사고
운전자 경미한 부상…인명 피해는 없어

미국 뉴욕주 롱아일랜드의 고속도로에서 차량 한 대가 공중으로 솟구쳐 6개 차선을 가로지르는 사고가 발생했다. 엑스 캡처

미국 뉴욕주 롱아일랜드의 고속도로에서 차량 한 대가 공중으로 솟구쳐 6개 차선을 가로지르는 사고가 발생했다. 엑스 캡처

AD
원본보기 아이콘

미국 뉴욕주 롱아일랜드의 고속도로에서 차량이 공중으로 튀어 오르며 여섯 차선을 가로지르는 아찔한 사고가 발생했다. 다행히 운전자는 경미한 상처만 입었고, 다른 차량이나 보행자는 피해를 보지 않았다.


4일(현지시간) 뉴욕포스트와 롱아일랜드 뉴스12 등에 따르면, 지난 3일 롱아일랜드 선라이즈 고속도로에서 70대 남성이 몰던 2012년형 혼다 세단이 보조도로를 벗어나 잔디 경사면을 질주했다. 차량은 언덕에서 튕겨져 공중으로 솟아오른 뒤 반대편 도로의 나무에 부딪히기 전까지 6차선 고속도로 위를 가로질렀다.

이 장면은 뒤따르던 차량의 블랙박스에 고스란히 담겼다. 영상에는 순식간에 하늘을 가로지르는 차량을 보고 "이게 뭐야?"라고 놀라는 운전자의 음성이 담겨 당시 긴박함을 보여준다. 목격자는 "마치 유성이 고속도로를 가로지르는 것 같았다. 처음엔 자동차인지조차 몰랐다"고 회상했다.


현지 당국은 사고 원인을 운전자의 갑작스러운 발작으로 추정하고 있다. 차량이 제한속도를 크게 초과한 상태에서 달렸을 가능성이 크다고 보고 있다. 사고가 난 선라이즈 고속도로는 롱아일랜드에서도 교통량이 많은 구간으로 유명하지만, 기적적으로 다른 인명 피해는 발생하지 않았다.


경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중이며, 운전자의 기소 여부는 아직 결정되지 않았다. 사고 운전자는 인근 병원에서 치료받고 있다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, 생계 잃은 노동자들[서울우유 갑질]① 대기업 직원 된다며 차도 샀는데…희망고문 2년, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 생활비, 외국인들에게…갑자기 비싸졌어요"

"백화점 VIP라운지 뺨치는 서비스… 2시간 웨이팅 아깝지 않아"

주4.5일제· 정년연장, '갓생'살다

최악의 위기 혁신당…'창업자' 조국이 구할 수 있을까

"회색티·검정 칠부바지" 입력했더니…실종자 찾아준 AI

"의대보다 좋아요" 입시전형 1순위 부상한 '계약학과'

국내 최대 성착취 '자경단' 김녹완 무기징역 구형…"사과 편지 쓰고싶다"

새로운 이슈 보기