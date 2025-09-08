70대 운전자, 여섯 차선 고속도로 날아 나무 충돌…발작 추청

롱아일랜드 고속도로서 차량 비행 사고

운전자 경미한 부상…인명 피해는 없어

미국 뉴욕주 롱아일랜드의 고속도로에서 차량 한 대가 공중으로 솟구쳐 6개 차선을 가로지르는 사고가 발생했다. 엑스 캡처 AD 원본보기 아이콘

미국 뉴욕주 롱아일랜드의 고속도로에서 차량이 공중으로 튀어 오르며 여섯 차선을 가로지르는 아찔한 사고가 발생했다. 다행히 운전자는 경미한 상처만 입었고, 다른 차량이나 보행자는 피해를 보지 않았다.

4일(현지시간) 뉴욕포스트와 롱아일랜드 뉴스12 등에 따르면, 지난 3일 롱아일랜드 선라이즈 고속도로에서 70대 남성이 몰던 2012년형 혼다 세단이 보조도로를 벗어나 잔디 경사면을 질주했다. 차량은 언덕에서 튕겨져 공중으로 솟아오른 뒤 반대편 도로의 나무에 부딪히기 전까지 6차선 고속도로 위를 가로질렀다.

이 장면은 뒤따르던 차량의 블랙박스에 고스란히 담겼다. 영상에는 순식간에 하늘을 가로지르는 차량을 보고 "이게 뭐야?"라고 놀라는 운전자의 음성이 담겨 당시 긴박함을 보여준다. 목격자는 "마치 유성이 고속도로를 가로지르는 것 같았다. 처음엔 자동차인지조차 몰랐다"고 회상했다.

현지 당국은 사고 원인을 운전자의 갑작스러운 발작으로 추정하고 있다. 차량이 제한속도를 크게 초과한 상태에서 달렸을 가능성이 크다고 보고 있다. 사고가 난 선라이즈 고속도로는 롱아일랜드에서도 교통량이 많은 구간으로 유명하지만, 기적적으로 다른 인명 피해는 발생하지 않았다.

경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중이며, 운전자의 기소 여부는 아직 결정되지 않았다. 사고 운전자는 인근 병원에서 치료받고 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>