완주군, 추석 맞아 '고향사랑기부제' 이벤트

힐링투어 상품권·전북현대 특별굿즈 경품

전북 완주군이 다가오는 추석 연휴를 맞아 '고향사랑기부제' 참여 활성화를 위한 특별 이벤트를 진행한다.

8일 군에 따르면 이번 행사는 고향을 찾는 귀성객과 군민들을 대상으로 하며, 기부에 대한 관심을 높이고 지역 관광과 문화 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

이번 이벤트는 오는 28일까지 1차, 내달 6일부터 24일까지 2차로 나눠 진행된다. 고향사랑기부제에 10만원 이상 기부한 참여자는 별도의 신청 절차 없이 자동으로 추첨 대상이 되며, 총 110명을 선정해 완주 힐링 투어 상품권과 전북현대모터스FC의 특별 굿즈를 경품으로 제공할 예정이다.

1차 이벤트에서는 ▲고산자연휴양림 숙박권 ▲구이 안덕마을 식사권 ▲삼례 새참수레 식사권 ▲대둔산 케이블카 왕복권 등 완주군 대표 관광·체험형 상품을 마련해 지역의 매력을 직접 경험할 수 있다.

2차 이벤트에서는 전북현대모터스FC와 협력해 ▲미니 머플러 ▲친필 사인 볼 ▲친필 사인 티셔츠 등 스포츠 팬들을 위한 특별 굿즈가 제공된다.

유희태 군수는 "추석은 고향을 찾는 분들이 많이 모이는 시기인 만큼 고향사랑기부제를 알리고 참여를 확대하기에 최적의 기회다"며 "기부자에게는 보람을, 지역에는 지속 가능한 발전의 힘이 되길 바란다"고 말했다.

한편, '고향사랑기부제' 주소지 외 지자체에 기부하면 기부금은 주민 복리증진 사업에 활용되며, 기부자는 답례품과 '완주사랑군민증'을 통해 지역 내 문화·관광시설, 음식점, 카페 등에서 다양한 할인 혜택을 받을 수 있다.





