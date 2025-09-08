이찬진 금융감독원장이 8일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 '금융감독원장-금융투자회사 CEO 간담회'에 참석하고 있다.
[포토] 금융투자회사 CEO간담회 참석한 이찬진 금융감독원장
2025년 09월 08일(월)
