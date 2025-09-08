[포토] 비공개 의총 참석하는 서왕진 원내대표

서왕진 조국혁신당 원내대표가 8일 국회에서 열린 비상의원총회에 참석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 전날 조국혁신당 지도부는 당내 성 비위 사건에 대한 책임을 지고 총사퇴했다.







