[포토] 대통령 회동 앞둔 장동혁 대표

장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부가 대통령과의 여야 지도부 회동이 예정된 8일 국회에서 회의실로 이동하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>