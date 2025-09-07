유럽 최대 모터쇼 'IAA 2025' 개막…미래 전기차 대거 첫 선

뮌헨서 9~14일 개최…'역대급' 라인업

전동화·배터리 최신 기술 각축전

현대차 '콘셉트 쓰리' 첫 공개

유럽 최대 모터쇼로 꼽히는 'IAA 모빌리티 2025'가 오는 8일(현지시간) 독일 뮌헨에서 막을 올린다. 메르세데스-벤츠를 포함해 BMW, 폭스바겐그룹 등 독일계 완성차 브랜드가 신차와 새로운 기술을 선보인다.

현대자동차도 4년 만에 참가해 아이오닉의 첫 소형 콘셉트 카를 공개하며, 유럽 전기차 시장에서 두각을 나타내고 있는 중국 업체도 대거 참여한다. 전동화를 시작으로 배터리와 자율주행, 소프트웨어 정의차(SDV) 등 미래차 핵심 기술을 경쟁적으로 선보일 예정이다.

7일 업계에 따르면 올해 IAA 모빌리티에 전 세계 45개국 1000여개 업체가 참가한다. 이는 지난 2023년 IAA 참여 업체(750여개)보다 더 늘어난 수준으로 완성차 업체는 물론 전장과 배터리, IT, 인공지능(AI) 등 다양한 분야의 기업이 참가한다.

현대차는 이번 IAA에서 소형 EV 콘셉트카 '콘셉트 쓰리(Concept THREE)'를 공개하면서 유럽 전기차 시장 공략에 속도를 낸다. 이 콘셉트카는 유럽 베스트셀링 전기차로 자리잡은 EV3와 동급인 B세그먼트의 크로스오버(CUV) 형태의 전기차다. 엔트리 모델 인스터와 중형 SUV(스포츠유틸리티차) 전기차인 아이오닉 5 사이에 위치해 유럽 내 현대차의 전기차 판매를 견인할 핵심 모델이 될 것으로 기대된다.

기아와 제네시스도 각각 전시 부스와 특별전시를 준비 중이다. 현대차그룹의 부품 계열사인 현대모비스도 별도 부스를 차릴 예정이다.

현대차·기아는 유럽 시장에서 보급형 전기차를 앞세워 올해 최초로 전기차 20만대 판매를 달성한다는 계획이다. 올해 7월까지 누적 전기차 판매량만 10만6000대에 달한다. 전년 동기 대비 46% 증가한 수준으로 역대 최단기간 전기차 10만대 판매를 달성했다.

현대차 소형 EV 콘셉트카 '콘셉트 쓰리' 티저. 현대차 원본보기 아이콘

메르세데스-벤츠는 차세대 전동화를 이끌 새로운 모델 '디 올-뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지'를 최초로 공개한다. '디 올-뉴 GLC'는 메르세데스-벤츠의 디자인 정체성을 새롭게 정의하는 전동화 시리즈의 첫 번째 모델이다.

또 새로운 하이브리드 파워트레인을 탑재한 'CLA 슈팅 브레이크'와 메르세데스-AMG의 고성능 전동화 플랫폼 'AMG.EA'의 방향성을 제시하는 콘셉트차 '콘셉트 AMG GT XX', 내년 출시 예정인 대형 리무진 '디 올-뉴 전기 VLE'의 위장막 프로토타입도 새롭게 공개했다.

BMW그룹은 차세대 전동화 플랫폼 '노이어 클라쎄' 기반 첫 양산형 순수전기 모델 'BMW 뉴 iX3'를 세계 최초로 선보인다. 뉴 iX3는 전동화, 디스플레이 및 조작, 디지털화, 커넥티비티, 디자인 등 BMW 신기술이 모두 적용된 차량으로, 연말 생산을 앞두고 있다. 이번 행사에서는 뉴 iX3에 최초로 적용된 양방향 충전 기술을 공개하고, 이를 통해 차량 배터리 전력을 가정(V2H)이나 전력망(V2G)에 공급하는 기능도 소개한다.

폭스바겐은 내연기관 베스트셀러 모델의 헤리티지를 계승한 새로운 전기차 네이밍 전략을 도입한다. 기존 모델의 이름을 전기차 ID.패밀리와 공유하는 전략으로, 기존 'ID.2all' 콘셉트로 알려졌던 'ID.폴로'에 가장 먼저 적용한다. ID.폴로는 이번에 프로토타입으로 최초 공개된다.

중국 완성차 업체들도 새로운 전기차를 선보이면서 유럽 시장을 겨냥하고 있다. BYD는 플러그인하이브리드 스테이션왜건 씰6 DM-i 투어링을 선보인다. BYD는 유럽 시장에서는 공격적인 판매 전략을 펼치지만, 이번 전시는 소규모로 진행한다. 포드의 중국 합작사 창안자동차도 신차를 공개하고 유럽 10개국 시장에 진출할 계획이다. 체리자동차 산하 오모다와 재쿠도 모터쇼에 부스를 마련한다. 총 5개의 전기 SUV를 선보일 계획으로, 유럽 시장 특성에 맞춘 소형 도심형 SUV다.





독일 뮌헨=오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



