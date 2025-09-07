"벌레가 키스하면 전염"…美 샤가스병 확산에 '비상'

남미 풍토병…"더 이상 외래성 질환 아니다"

자는 사이에 흡혈노린재에게 물려 전파

최근 미국에서 남미 풍토병으로 알려진 '샤가스병'이 빠르게 확산하면서 보건 당국이 경계 태세에 들어갔다.

현지 언론들은 미 질병통제예방센터(CDC)가 5일(현지시간) "샤가스병 환자가 최소 8개 주에서 발견됐다"며 "더 이상 외래성 질환이 아니라 미국 내 토착 감염으로 인정해야 한다"고 발표했다고 보도했다. 특히 캘리포니아의 경우 감염자가 7만~10만명에 이를 것으로 추정된다.

샤가스병은 주로 '키싱버그'라 불리는 흡혈노린재를 통해 전파된다. 이 곤충이 밤에 사람의 얼굴, 특히 입과 코 주변을 물고 배설하면 그 분비물이 상처나 점막을 통해 체내로 들어가 감염이 일어난다. 임신부의 태반을 통해 태아로 옮겨지거나 장기 이식·수혈을 통해서도 전파될 수 있다.

서울아산병원에 따르면 샤가스병의 잠복기는 보통 12주다. 초기 증상으로 발열, 피로, 발진이 나타나기도 하지만 대부분 특별한 이상을 느끼지 못한다. 일부 급성 감염 환자는 눈 주위가 붓거나 물린 부위가 심하게 부풀기도 하지만, 뚜렷한 증상이 나타나는 비율은 20%에 불과하다.

문제는 수년간 혹은 수십년간 만성이 되는 경우다. 감염자의 20~30%가 심장 질환이나 소화기 질환으로 진행된다. 심장 비대, 부정맥, 심부전, 뇌졸중뿐 아니라 식도·대장이 비정상적으로 확장되는 거대식도나 거대대장 증상이 뒤늦게 나타난다. 실제로 환자의 약 30%는 중증 심질환을 겪으며, 감염 수십년 뒤에도 증상이 발현할 수 있다.

현재 치료제로는 벤즈니다졸과 니푸르티목스 두 가지 항기생충제가 승인돼 있으나 완치율은 감염 시기에 따라 차이가 크고, 백신은 아직 없다. 특히 어린이 감염자의 경우 성인보다 위험이 커 사망으로 이어질 수 있다. 샤가스병은 브라질, 칠레, 아르헨티나, 멕시코 등 중남미에서 주로 유행하며, 전 세계 감염자는 600만~800만명, 연간 사망자는 약 5만명에 이르는 것으로 추산된다.

전문가들은 "미국 내 많은 의사가 샤가스병을 염두에 두지 못하고 있다"며 조기 진단 체계 마련을 촉구했다. 플로리다대 노먼 비티 교수는 "샤가스병은 '침묵의 살인자'이자 미국에서 잊힌 열대병"이라며 "집 주변 청결 유지, 장작더미와 잡동사니 제거, 문틈·창문 틈새 차단, 방충망 설치, 살충제 사용 등 생활 속 예방책이 절실하다"고 강조했다.





