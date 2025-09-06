본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

국힘 "혁신당 사무부총장 '성희롱은 범죄 아니다'는 발언은 2차 가해"

박승욱기자

입력2025.09.06 12:47

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이규원 조국혁신당 사무부총장이 당내 성 비위 사건과 관련해 성희롱은 범죄가 아니라고 주장하자 국민의힘은 2차 가해라며 비판했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인이 서울 여의도 국회 의원회관으로 들어가고 있다. 연합뉴스

박성훈 국민의힘 수석대변인이 서울 여의도 국회 의원회관으로 들어가고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

박성훈 국민의힘 수석대변인은 6일 논평에서 이 부총장이 "성희롱은 범죄가 아니다"라고 발언한 데 대해 "피해자에 대한 명백한 2차 가해이자 성범죄의 심각성을 축소·왜곡하는 반사회적 인식"이라고 밝혔다.


대구지검 부부장 검찰 출신인 이 부총장은 전날 출연한 유튜브 방송에서 '당내 언어 성희롱이 있었다'는 진행자의 발언에 "성희롱은 범죄는 아니고, 품위 유지 의무 위반은 될 것"이라며 "언어폭력은 범죄는 아니고, 관련 사건이 지금 경찰 수사가 진행되고 있다"고 말했다.

그러면서 가해자가 조국 혁신정책연구원장·황현선 사무총장 등과 가까운 최측근이라는 이유로 약한 처분을 받은 게 아니냐는 지적에는 "수용하기 어렵다"며 "당직자 전체가 50명이 안 되고 정무직 당직자가 10명 남짓인데 서로가 다 서로의 최측근 아니냐"고 답했다. 그러면서 "당에서는 가해자로 지목된 분에 대해 별도 수사가 진행되고 있음에도 제명 처분을 했고, 당의 절차는 종결이 됐다"며 "제명 처분이라는 게 민간으로 치면 사형이나 마찬가지"라고 덧붙였다.


박 수석대변인은 이에 대해 "개혁과 평등을 외쳐온 세력들이 성 비위 사건을 가볍게 여기고, 잘못된 언행을 두둔하는 모습을 반복하고 있다"고 비판했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

빵 하나에 만 원 넘어도 턱턱 사…더 비싼 빵 찾는 사람들, 이유 알아보니[빵값의 비밀] 빵 하나에 만 원 넘어도 턱턱 사…더 비싼 빵 찾는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

中 열병식 나온 전지구 타격 탄도미사일…美 골든돔 노리나

'주장 논란' 손흥민 "불편할 것 없어…제 위치서 최선 다할 뿐"

인천 교사, 수업용 드론 팔아 2000만 원 챙겼다…'파면'

'성적 집착'으로 자기 다리 괴사한 의사…보험 사기까지

日 사우나서 불법 성매매로 연매출 10억…한국인 업주 체포

"가뭄, 재난급인데"…강릉 호텔, 홈쇼핑서 패키지 판매 논란

트럼프, 내년 G20 '트럼프 리조트'서 개최…올 남아공 회의는 불참

새로운 이슈 보기