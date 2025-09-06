국힘 "혁신당 사무부총장 '성희롱은 범죄 아니다'는 발언은 2차 가해"

이규원 조국혁신당 사무부총장이 당내 성 비위 사건과 관련해 성희롱은 범죄가 아니라고 주장하자 국민의힘은 2차 가해라며 비판했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 6일 논평에서 이 부총장이 "성희롱은 범죄가 아니다"라고 발언한 데 대해 "피해자에 대한 명백한 2차 가해이자 성범죄의 심각성을 축소·왜곡하는 반사회적 인식"이라고 밝혔다.

대구지검 부부장 검찰 출신인 이 부총장은 전날 출연한 유튜브 방송에서 '당내 언어 성희롱이 있었다'는 진행자의 발언에 "성희롱은 범죄는 아니고, 품위 유지 의무 위반은 될 것"이라며 "언어폭력은 범죄는 아니고, 관련 사건이 지금 경찰 수사가 진행되고 있다"고 말했다.

그러면서 가해자가 조국 혁신정책연구원장·황현선 사무총장 등과 가까운 최측근이라는 이유로 약한 처분을 받은 게 아니냐는 지적에는 "수용하기 어렵다"며 "당직자 전체가 50명이 안 되고 정무직 당직자가 10명 남짓인데 서로가 다 서로의 최측근 아니냐"고 답했다. 그러면서 "당에서는 가해자로 지목된 분에 대해 별도 수사가 진행되고 있음에도 제명 처분을 했고, 당의 절차는 종결이 됐다"며 "제명 처분이라는 게 민간으로 치면 사형이나 마찬가지"라고 덧붙였다.

박 수석대변인은 이에 대해 "개혁과 평등을 외쳐온 세력들이 성 비위 사건을 가볍게 여기고, 잘못된 언행을 두둔하는 모습을 반복하고 있다"고 비판했다.





