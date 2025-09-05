강릉 찾은 金 총리 "내년 2월까지 계속된다는 가능성 열고 대비해야"

오봉댐 저수율 0% 대비

김민석 국무총리는 강릉 가뭄 상황에 대해 내년 2월까지 계속된다는 가능성을 열어 놓고 대처해야 한다고 강조했다.

김민석 국무총리가 5일 강원 강릉시청 재난상황실에서 열린 강릉 가뭄 대책회의에서 발언하고 있다. AD 원본보기 아이콘

5일 김 총리는 강릉시청에서 열린 가뭄 대책 회의에서 "특히 지금부터 내년 2월까지 더 심각한 물 부족 시기가 될 수 있다"고 우려하며 이같이 언급했다. 그러면서 "최악의 상황이 온다면 선택할 수 있는 대안이 몇 가지 되지 않는 것이 냉엄한 현실"이라고 했다.

김 총리는 "일차적 초기 대책, 대처는 시작했고 굉장히 의미 있지만, 그것만으로는 한계가 있다는 것이 명백하다"며 "이후에 이런 상황이 계속되면 어떻게 할지 대책을 세우기 시작해야 하는 단계"라고 언급했다. 이어 "더는 하늘만 바라보는 대책으로는 버틸 수 없다. 시민 불편이 장기화하기 전에 실질적인 대책을 강력히 추진해야 한다"고 덧붙였다.

또 "당장 어떻게 할지 비상 대책을 허심탄회하게 시민들과 의논해야 한다"며 강릉시에 오봉저수지 취수가 불가능해지는 최악의 상황이 다가올 수 있음을 시민에게 소상히 안내할 것을 당부했다.

이와 함께 행정안전부는 오봉댐 '저수율 0%' 도달 시에도 하부에 남은 물을 사용할 수 있도록 미리 준비하고, 수자원공사는 가뭄 지속 상황을 대비해 이동형 컨테이너 해수 담수화 설비를 활용하는 방안도 검토할 것을 주문했다.

또 절수에 대해서도 "아직 눈에 띄는 절수 효과가 나타났다고 보기는 어렵지 않나 생각이 든다"며 "여러 어려움이 있으시겠지만 (중략) 철저하게 되고 있는지 점검을 꼼꼼하게 해봐야 한다"고 강조했다.

김 총리는 "주민들이 여러 어려움을 겪고 계시는 데 대해 참 죄송하다"며 다각도의 급수 지원을 벌이고 있는 소방서와 군, 지방자치단체 관계자 등에게 감사의 마음도 전했다.

김 총리는 회의에 앞서 주택가를 방문해 싱크대에서 직접 물을 틀어보면서 주민의 불편 사항을 들었고, 홍제정수장을 찾아 구체적 급수 상황을 보고받기도 했다. 김 총리의 이번 방문은 지난달 30일 이재명 대통령이 강릉을 직접 찾아 대책 마련을 주문한 데 따른 후속 조치 논의 및 점검 차원으로 이뤄졌다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>