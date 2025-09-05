본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

"바이오시밀러 보급 확대 필요, 정부 장려 정책 절실"

정동훈기자

입력2025.09.05 15:38

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5일 바이오 혁신 토론회서
김경아 삼성바이오에피스 사장 요청에
李 "비싼 약 고집 필요 없어…정부 해결해야"

바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 국내 보급 확대가 필요하다는 제언에 이재명 대통령이 "비싼 약을 고집할 필요가 없다. 정부가 제도적으로 해결해야 할 문제"라고 강조했다.

김경아 삼성바이오에피스 사장이 5일 인천 송도 컨벤션센터에서 열린 바이오 혁신 토론회에서 이재명 대통령에게 질의하고 있다. KTV 유튜브

김경아 삼성바이오에피스 사장이 5일 인천 송도 컨벤션센터에서 열린 바이오 혁신 토론회에서 이재명 대통령에게 질의하고 있다. KTV 유튜브

AD
원본보기 아이콘

김경아 사장은 5일 인천 송도 컨벤션센터에서 열린 'K-바이오, 혁신에 속도를 더하다' 토론회에서 "바이오시밀러는 환자에게 더 다양한 치료 옵션을 제공하면서 오리지널 의약품 대비 절반 이하의 가격으로 치료 기회를 열어주는 가치가 있다"며 보급 확대 필요성을 강조했다.


이날 토론회에 참석한 이재명 대통령은 김 사장의 요청에 대해 "싼 약이 있음에도 왜 오리지널만 처방하느냐는 오래된 논쟁이 있다"며 "의사가 동일 효능의 비싼 약을 고집할 이유가 없는데도 환자들이 이를 알기 어렵다. 이는 부조리일 수 있고 정부가 제도적으로 해결해야 할 문제"라고 강조했다.

김 사장은 "발작성 야간 혈색뇨증 환자의 경우 연간 치료비가 환자당 4억원을 넘는데, 바이오시밀러가 도입되면서 비용이 절반 이하로 낮아졌다"며 "그러나 국내 보급률은 미국, 유럽, 일본에 비해 여전히 낮다. 정부 차원의 장려 정책이 없으면 의사들이 환자에게 불편을 감수하고까지 시밀러로 전환하기 어렵다"고 지적했다. 영국처럼 의사에게 처방 인센티브를 제공하는 제도를 도입해야 한다는 제안도 내놨다.

이재명 대통령이 5일 인천 송도 컨벤션센터에서 열린 바이오 혁신 토론회에서 김경아 삼성바이오에피스 사장의 질의에 답하고 있다. KTV 유튜브

이재명 대통령이 5일 인천 송도 컨벤션센터에서 열린 바이오 혁신 토론회에서 김경아 삼성바이오에피스 사장의 질의에 답하고 있다. KTV 유튜브

원본보기 아이콘

오유경 식품의약품안전처장은 "바이오시밀러의 임상 3상 비용과 시간이 많이 드는 것으로 안다. 안전성에 문제가 없는 범위에서 자료 심사를 간소화하는 방안을 유럽, 미국 규제 기관과 협의 중"이라며 "이를 논의할 민관 협의체를 9월 중 발족하겠다"고 밝혔다. 정은경 복지부 장관은 "의사들의 오리지널 약 선호가 높은 것은 사실"이라며 "제도 개편 과정에서 대체 처방을 활성화할 방안을 검토하겠다"고 답했다.


바이오시밀러는 오리지널 의약품 대비 평균 30~50% 저렴하지만, 국내 보급률은 아직 저조하다. 이유는 의사들의 보수적 처방 관행, 환자들의 낮은 인식, 그리고 인센티브 제도 부재 등이 맞물려 있다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

상반신 선루프 뚫고 다리는 창문 뚫고…도로 위 아찔

기적의 비만약, 줄을 서시오

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

男 9780만원 vs 女 6773만원…더 커진 성별 임금 격차

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기