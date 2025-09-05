박지현, '강미정 탈당' 조국 해명에 "피해자에 대한 사과 아닌 자기 변명"

조국 "당시 당적 박탈로 비당원 신분"

박지현 "국민이 원하는 해명 아냐"

조국혁신당 강미정 대변인이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성비위 의혹과 관련한 탈당 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장은 조국 조국혁신당 혁신연구원장이 강미정 조국혁신당 대변인이 당내 성 비위 사건 처리에 문제를 제기하며 탈당할 것이라 발표한 것에 대한 반응을 두고 "자기변명"이라고 4일 일축했다.

이날 박 전 위원장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "조국 전 대표의 입장문은 피해자에게 사과가 아니라 자기변명에 가깝다"라고 운을 뗐다. 이어 그는 "'비당원이라서 할 수 없었다'는 말은 국민이 듣고 싶어하는 해명이 아니다"라며 "누구도 조국 전 대표가 '비당원'이어서 아무것도 할 수 없었다고 믿지 않는다"고 지적했다.

박지현 전 더불어민주당 공동비대위원장. 아시아경제DB 원본보기 아이콘

앞서 조 위원장은 자신의 SNS에 "강미정 대변인의 탈당 선언에 마음이 너무 무겁고 아프다. 큰 상처를 받으신 피해자분들께 깊은 위로를 전한다"면서도 "당에서 조사 후 가해자를 제명 조처했다는 소식을 듣고 일단락된 것으로 생각했다"고 해명했다. 그러면서도 "당시 당적 박탈로 비당원 신분이었던 저로서는 당의 공식 절차가 진행되는 과정에서 제가 할 수 있는 역할이 없었다"며 "비당원인 제가 이 절차에 개입하는 것이 공당의 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다"고 선을 그었다.

조국 조국혁신당 혁신위원장. 조국 페이스북 원본보기 아이콘

피해자의 고통은 구체적인데, 조국 전 대표의 입장문은 추상적이라고 비판한 박 전 위원장은 "책임 있는 정치인이라면 감정적 후회가 아니라 실질적 대책으로 답해야 한다"며, "진정으로 책임감을 느낀다면, 피해 복구와 재발 방지를 위한 구체적 조치를 직접 주도해야 한다"고 강조했다. 나아가 박 위원장은 "사과는 변명이 아니라 책임이다. 정치인의 무게는 그 책임에서 나온다"고 덧붙였다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



