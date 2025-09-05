네이버페이, 신용대출 비교서비스에 후순위담보대출 추가

아파트 보유 시 기존 대출 외 최대 3억원 추가 대출

현대캐피탈과 제휴…9월 중 저축은행권 제휴 확대

네이버페이는 신용대출 비교 서비스에 후순위담보대출 상품을 추가했다고 5일 밝혔다. 아파트 보유 시 기존 대출 이외 최대 3억원까지 추가 대출 가능하다.

후순위담보대출은 사용자가 보유한 부동산을 담보로 선순위 부채 여부와 별도로 추가 담보대출을 받을 수 있는 상품이다. 네이버페이 신용대출 비교 서비스를 통해 금리·한도를 조회할 수 있다.

보유 부동산과 대출 신청자의 신용상태, 기 선순위 대출금 등 부채상황을 반영한 금융사의 심사 후 최대 3억원까지 추가 대출 가능하다.

생활자금 목적, 담보안정비율(LTV), 총부채상환비율(DTI), 소득 등 정부 기준에 부합하는 사용자의 경우 거치식 3년 후 원리금 균등 상환방식을 지원한다. 최대 3년간 이자만 낼 수도 있다.

네이버페이 신용대출 비교 서비스에서 정보 입력의 마지막 단계인 '추가자산 입력' 화면 내 '집을 가지고 있어요'를 체크하면, 네이버페이가 사용자 본인 명의 부동산을 자동 조회해 금융회사 심사 결과를 제공한다.

이에 더해 본인 명의의 자동차가 있을 경우 '자동차를 보유하고 있어요'를 체크해 자동차담보대출 금리·한도를 별도로 확인할 수 있다.

네이버페이 신용대출 비교 서비스를 통해 현대캐피탈 후순위담보대출 금리·한도 조회를 할 수 있다. 회사 측은 이달 중 다수의 저축은행과도 제휴를 맺을 예정이라고 밝혔다.

한편 네이버페이는 지난해 6월부터 자동차담보대출 비교 서비스를 제공하고 있다. 현재 총 16개 금융사 자동차담보대출 금리·한도 조회가 가능하다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>