[포토] 대화하는 김영훈, 송미령 장관

김영훈 고용노동부장관(오른쪽)과 송미령 농림축산식품부 장관이 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 APEC 정상회의 준비위원회에 참석, 대화하고 있다.







<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>