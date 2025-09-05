태백시, 11월 21일까지 '태백 가을 영상공모전' 개최

강원도 태백시(시장 이상호)는 9월 1일부터 11월 21일까지 '2025 태백 가을 영상공모전'을 개최한다고 5일 밝혔다. 이번 공모전은 일반부와 청소년부로 나뉘어 진행되며, 총 8편의 수상작을 선정한다.

공모 주제는 '태백의 가을'이다. 가을을 맞이한 태백의 자연과 관광명소, 사람들의 이야기를 담은 영상 작품을 대상으로 일반부와 청소년부 참가자를 모집한다. 일반부는 2006년 이전 출생자, 청소년부는 2007~2012년 출생자다.

시상은 부문별로 ▲대상 1편 ▲최우수상 1편 ▲우수상 2편씩 총 8편이며, 상금은 일반부 대상 500만원, 청소년부 대상 100만원이다. 최우수상과 우수상에도 부상과 상장이 수여된다.

출품 규격은 5분 이내 MP4 형식(1920×1080 이상)이며, 작품 접수는 이메일(tbvideocon2025@naver.com)을 통해 영상과 공모 서류를 제출하면 된다. 1인(팀)당 여러 편을 제출할 수 있으나, 수상은 평가 상위 1편만 가능하다.

태백시는 접수된 작품을 대상으로 기획력, 촬영·편집 완성도, 주제 연관성 등을 종합 평가해 12월 초 최종 결과를 발표할 계획이다. 수상작은 향후 태백시 공식 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.

태백시 관계자는 "이번 공모전은 태백의 가을을 다양한 시선으로 기록하고 알리는 기회가 될 것"이라며 "청소년부터 성인까지 세대별 시각을 통해 색다른 태백의 매력을 발견하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



