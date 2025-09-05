본문 바로가기
태백시, 11월 21일까지 '태백 가을 영상공모전' 개최

이종구기자

입력2025.09.05 08:50

강원도 태백시(시장 이상호)는 9월 1일부터 11월 21일까지 '2025 태백 가을 영상공모전'을 개최한다고 5일 밝혔다. 이번 공모전은 일반부와 청소년부로 나뉘어 진행되며, 총 8편의 수상작을 선정한다.

'2025 태백 가을 영상공모전' 포스터. 태백시 제공

'2025 태백 가을 영상공모전' 포스터. 태백시 제공

공모 주제는 '태백의 가을'이다. 가을을 맞이한 태백의 자연과 관광명소, 사람들의 이야기를 담은 영상 작품을 대상으로 일반부와 청소년부 참가자를 모집한다. 일반부는 2006년 이전 출생자, 청소년부는 2007~2012년 출생자다.


시상은 부문별로 ▲대상 1편 ▲최우수상 1편 ▲우수상 2편씩 총 8편이며, 상금은 일반부 대상 500만원, 청소년부 대상 100만원이다. 최우수상과 우수상에도 부상과 상장이 수여된다.

출품 규격은 5분 이내 MP4 형식(1920×1080 이상)이며, 작품 접수는 이메일(tbvideocon2025@naver.com)을 통해 영상과 공모 서류를 제출하면 된다. 1인(팀)당 여러 편을 제출할 수 있으나, 수상은 평가 상위 1편만 가능하다.


태백시는 접수된 작품을 대상으로 기획력, 촬영·편집 완성도, 주제 연관성 등을 종합 평가해 12월 초 최종 결과를 발표할 계획이다. 수상작은 향후 태백시 공식 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.


태백시 관계자는 "이번 공모전은 태백의 가을을 다양한 시선으로 기록하고 알리는 기회가 될 것"이라며 "청소년부터 성인까지 세대별 시각을 통해 색다른 태백의 매력을 발견하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
