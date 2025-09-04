서울 아파트값 0.08%↑…규제에도 재건축·핵심지 강세[부동산AtoZ]

강남3구 상승세 둔화, 마포·용산·성동은 확대

수도권 보합·지방 하락세 속 서울만 상승 유지

전세 수요는 꾸준, 서울 전셋값 0.07%↑

"공급 공백·재건축 기대감 여전"

곧 발표될 공급대책이 분수령 될 듯

서울 아파트값이 31주 연속 상승했다. 상승폭은 직전 주와 같았지만, 일부 지역에서 매수세가 되살아나는 조짐도 보인다. 주택담보대출 한도를 6억 원으로 제한하는 6·27 대출 규제 효과가 약화하는 분위기가 감지되면서 향후 공급대책에 관심이 쏠린다.

4일 한국부동산원에 따르면 9월 첫째 주(1일 기준) 서울 아파트 매매가격은 전주와 같은 0.08% 상승을 기록했다. 31주 연속 상승을 이어갔다.

지역별로 보면 강남 3구는 서초(0.13%)·강남(0.09%)이 보합세, 송파는 0.20%에서 0.19%로 소폭 둔화했다. 반면 중구(0.11%), 용산구(0.13%), 성동구(0.20%), 마포구(0.12%) 등은 오름폭이 커졌다. 한국부동산원은 "전반적인 관망세 속에서도 재건축 단지와 선호 지역에서 상승 계약이 이어졌다"고 설명했다.

수도권 전체 상승률은 0.02%로 소폭 둔화했다. 경기(0.00%)는 보합 전환했고, 인천은 하락 폭이 확대됐다. 지방(-0.02%)은 직전 주와 같은 수준이지만 5대 광역시는 낙폭이 커졌다. 전국 평균 매매가는 3주째 보합이다.

전세 시장은 서울을 중심으로 상승세가 이어졌다. 서울 전셋값은 0.07% 올라 직전 주(0.06%)보다 확대됐으며, 수도권 전체는 0.03% 상승, 지방은 0.02% 상승했다. 역세권·대단지 등 선호 단지를 중심으로 임차 수요가 꾸준히 나타났다는 분석이다.

부동산 업계는 대출 규제의 직접적 효과가 한계에 이르렀다고 보고 있다. 업계 관계자는 "규제가 매수 심리를 꺾는 데 일정 부분 기여했지만, 공급 공백과 재건축 기대감이 맞물리면서 수요가 일부 살아나고 있다"며 "곧 발표될 공급대책이 시장 안정의 분수령이 될 것"이라고 했다.





