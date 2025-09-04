신안군, 1004섬신안상품권 할인율 15% 확대

재난지역 최대 20% 혜택…지역경제 활력 기대

전남 신안군이 고물가와 경기 둔화로 어려움을 겪는 군민과 소상공인을 지원하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 '1004섬 신안 상품권' 할인율을 15%로 상향 조정한다고 4일 밝혔다.

군은 오는 9월부터 12월까지 4개월간 상품권 할인율을 기존 10%에서 15%로 확대 적용한다.

특히 집중호우로 특별재난지역으로 선포된 지도읍, 자은면, 임자면, 흑산면 등 4개 읍·면에서는 가맹점 결제 시 기본 할인 15%에 5% 후(後) 캐시백이 추가 적용돼 최대 20% 혜택을 누릴 수 있다. 캐시백은 결제 즉시 포인트로 적립돼 바로 사용할 수 있다.

상품권 월 할인 구매 한도도 기존 지류·카드 통합 70만 원에서 지류 30만 원, 지류·카드 통합 100만 원까지로 상향된다. 군은 이를 통해 군민의 구매 부담을 완화하고 소비 촉진 효과를 높일 방침이다.

또한 상품권 사용처도 확대돼, 관내 13개 읍면 농협 하나로마트가 새롭게 가맹점으로 지정된다. 이에 따라 생필품과 식료품 등 일상 소비 전반에서 상품권 활용도가 높아질 전망이다. 현재 '1004섬 신안 상품권'은 음식점, 전통시장, 주유소, 병·의원, 이·미용실 등 약 1,100개 가맹점에서 사용할 수 있다.

신안군 관계자는 "이번 특별 할인과 재난지역 추가 혜택은 군민과 상인 모두에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 마련됐다"며 "군민이 체감하는 혜택이 지역 소비로 이어져 신안군 경제 회복에 기여하길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



