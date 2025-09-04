본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

새마을금고 재무정보 한눈에…통합시스템 5일 오픈

오규민기자

입력2025.09.04 16:10

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새마을금고중앙회가 전국 새마을금고의 재무 정보 등을 확인할 수 있는 통합재무정보시스템을 5일 오전 10시에 정식 오픈한다고 밝혔다.


이번 사업은 2023년 11월 행정안전부가 발표한 새마을금고 경영혁신안의 일환으로 정보 공개의 투명성 제고 및 신뢰 확보, 정보 접근성 강화라는 목표 아래 추진됐다.

통합재무정보시스템에서는 임직원 현황, 점포 수, 재무 및 손익현황, 자금조달 및 운용현황, 자산건전성·유동성·수익성 지표 등의 정보를 제공한다. 2012년부터 올해 상반기 실적까지 시계열 비교가 가능하고, 필요시 정보를 내려받아 활용할 수 있다. 통합재무정보시스템은 새마을금고 홈페이지에서 이용할 수 있다.


김인 새마을금고중앙회장은 "통합재무정보시스템은 단순한 데이터 제공을 넘어, 경영 투명성과 신뢰를 강화하는 기반"이라며 "앞으로도 이용자 중심의 서비스 고도화와 정보 공개 혁신을 멈추지 않겠다"고 밝혔다.

새마을금고 재무정보 한눈에…통합시스템 5일 오픈
AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고3에 운전면허 지원금 왜 주나" 경기 교사들 반발…표퓰리즘 의혹도 "고3에 운전면허 지원금 왜 주나" 경기 교사들 반... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 회담 직후, 흔적 깨끗이 지우는 사람은…

노담구역서 뻐끔뻐끔…과태료 10만원이 노답이다

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결…95.4% 찬성 '역대 최고'

새로운 이슈 보기