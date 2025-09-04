본문 바로가기
[폴폴뉴스]李대통령 지지율 60%대 회복…2주 만에 반등

최유리기자

입력2025.09.04 14:04

李대통령 지지율 2주 전보다 5%p 상승
정당지지율 민주 43%·국힘 20%

이재명 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 비율이 62%를 기록했다는 여론조사 결과가 4일 나왔다.


이날 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 1∼3일 진행해 공개한 전국지표조사(NBS)에 따르면 이 대통령의 국정 운영을 긍정 평가한 응답자는 62%로 집계됐다.

직전 조사인 2주 전(8월 18∼20일)과 비교하면 5%포인트 상승한 것이다.

연합뉴스

연합뉴스

이 대통령의 국정 운영을 부정적으로 평가한 응답은 28%로 직전보다 5%포인트 하락했다.


국정운영 방향성에 대한 질문에는 '올바른 방향으로 가고 있다'는 응답이 62%, '잘못된 방향으로 가고 있다'는 응답이 31%로 각각 나타났다.


이념 성향별로 보면 진보층과 중도층은 '올바른 방향'이라는 응답 비율이 각각 91%, 65%를 차지했다. 보수층에서는 '잘못된 방향'이라는 답변이 69%로 집계됐다.

이번 조사는 만 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 진행됐다. 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 14.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
