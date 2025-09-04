본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

신한은행, 동국대 WISE캠퍼스서 '헤이영캠퍼스' 론칭 이벤트

김혜민기자

입력2025.09.04 13:52

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한은행은 경상북도 경주에 위치한 동국대학교 WISE캠퍼스에서 대학생 전용 플랫폼 '헤이영캠퍼스' 론칭 이벤트를 진행했다고 4일 밝혔다.

지난 3일 경북 경주시 소재 동국대학교 WISE캠퍼스에서 진행된 '헤이영캠퍼스' 론칭 이벤트에서 김우경 신한은행 대구경북동부본부장(오른쪽 세번째), 이홍천 동국대학교 WISE캠퍼스 학술정보원장(오른쪽 두번째), 관계자 및 학생들이 기념촬영하는 모습. 신한은행 제공

지난 3일 경북 경주시 소재 동국대학교 WISE캠퍼스에서 진행된 '헤이영캠퍼스' 론칭 이벤트에서 김우경 신한은행 대구경북동부본부장(오른쪽 세번째), 이홍천 동국대학교 WISE캠퍼스 학술정보원장(오른쪽 두번째), 관계자 및 학생들이 기념촬영하는 모습. 신한은행 제공

AD
원본보기 아이콘

신한은행은 무료 간식 트럭을 운영해 학생들에게 간식을 제공했으며, 국제학생증 무료 발급과 머니쿠폰 제공 등 실질적인 금융 혜택을 제공했다. 아울러 60개국 500여점의 세계화폐를 관람할 수 있는 전시회도 열렸다. 이번 전시는 '2025 경주 APEC 정상회의'의 성공적인 개최를 기원하기 위해 APEC 회원국 화폐, 세계문화유산이 인쇄된 화폐, 노벨상 수상자가 인쇄된 화폐 등 다양한 주제로 마련됐다.


신한은행 관계자는 "앞으로도 청년 고객들이 체감할 수 있는 실질적인 금융 서비스 및 지역사회와 함께하는 다양한 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업에 관심없다" [초동시각] "삼성도 현차도 다 '한 수 아래'…아무도 한국기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

학교 앞 30m 금연인데…현수막 옆에서 대놓고 흡연

킥스·표지판·간판·교과서 교체…검찰 '명칭 변경' 수백억 혈세 들 듯

"멀티탭 과부하 화재 위험"…소비자원, 안전사고 주의보 발령

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결…95.4% 찬성 '역대 최고'

새로운 이슈 보기