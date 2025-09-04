신한은행, 동국대 WISE캠퍼스서 '헤이영캠퍼스' 론칭 이벤트

신한은행은 경상북도 경주에 위치한 동국대학교 WISE캠퍼스에서 대학생 전용 플랫폼 '헤이영캠퍼스' 론칭 이벤트를 진행했다고 4일 밝혔다.

지난 3일 경북 경주시 소재 동국대학교 WISE캠퍼스에서 진행된 '헤이영캠퍼스' 론칭 이벤트에서 김우경 신한은행 대구경북동부본부장(오른쪽 세번째), 이홍천 동국대학교 WISE캠퍼스 학술정보원장(오른쪽 두번째), 관계자 및 학생들이 기념촬영하는 모습. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

신한은행은 무료 간식 트럭을 운영해 학생들에게 간식을 제공했으며, 국제학생증 무료 발급과 머니쿠폰 제공 등 실질적인 금융 혜택을 제공했다. 아울러 60개국 500여점의 세계화폐를 관람할 수 있는 전시회도 열렸다. 이번 전시는 '2025 경주 APEC 정상회의'의 성공적인 개최를 기원하기 위해 APEC 회원국 화폐, 세계문화유산이 인쇄된 화폐, 노벨상 수상자가 인쇄된 화폐 등 다양한 주제로 마련됐다.

신한은행 관계자는 "앞으로도 청년 고객들이 체감할 수 있는 실질적인 금융 서비스 및 지역사회와 함께하는 다양한 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.





