[포토] 장동혁, 특검을 "특견"에 비유…"늘 주인을 물어 뜯을 준비"

김현민기자

입력2025.09.04 12:28

[포토] 장동혁, 특검을 "특견"에 비유…"늘 주인을 물어 뜯을 준비"
장동혁 국민의힘 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

