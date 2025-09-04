[포토] 발언하는 정은경 장관

정은경 보건복지부 장관이 4일 국회 의원회관에서 열린 보건복지관련 당·정·대 협의회의에서 발언하고 있다.







