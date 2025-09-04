본문 바로가기
고흥분청문화박물관, '고분, 고대의 문을 열다' 특별기획전

호남취재본부 김재승기자

입력2025.09.04 11:52

출토 유물 전시…역사인식 제고·자긍심 고취

전남 고흥군(군수 공영민) 분청문화박물관은 2025년 특별기획전 '고흥 고분, 고대의 문을 열다' 개막식을 오는 9일 오후 2시 개최한다고 4일 밝혔다.


오는 12월 7일까지 박물관 기획전시실에서 열리는 이번 전시는 고흥지역에 분포한 고분에서 발굴된 1,000여점의 유물을 한자리에 모아 고흥이 고대 한반도 남해안 해상 교류의 중심지로서 지닌 역사적 가치를 소개한다.

‘고흥 고분’ 특별기획전 포스터.

'고흥 고분' 특별기획전 포스터.

이번 전시는 2006년 포두면 안동고분과 풍양면 야막고분의 최초 발굴을 시작으로 최근까지 진행된 연구 성과를 종합해 장신구·무기·토기 등 다채로운 출토품을 통해 고대 고흥의 정치·문화적 위상과 국제 교류의 흔적을 보여준다.

또한, 어렵게만 여겨졌던 고분의 학술적 성과를 관람객이 쉽게 이해할 수 있도록 기획됐으며, '금동관모 만들기' 체험 프로그램과 전문 해설사가 진행하는 하루 4회의 정기 전시해설을 통해 고흥 고대문화의 매력을 보다 깊이 있게 경험할 수 있다.


군 분청문화박물관 관계자는 "그동안 박물관에서는 고흥 고대문화의 역사적 가치를 널리 알리기 위해 다채로운 전시와 학술연구를 진행해 왔다"며 "이번 전시를 통해 우리 고흥이 지닌 고대 문화유산에 관한 관심과 자긍심을 높이는 계기가 될 것이다"고 말했다.




호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
