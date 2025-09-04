본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

기업은행, 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스 출시

오규민기자

입력2025.09.04 11:10

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AI 기반 고객 맞춤형 포트폴리오 설계 등

IBK 기업은행 이 오는 5일 퇴직연금 가입자의 수익률 제고와 노후 소득 재원 확충을 지원하기 위해 퇴직연금 'RA일임서비스'를 출시한다고 밝혔다.


'RA일임서비스'는 인공지능(AI) 기반의 로보어드바이저(RA)가 시장 상황에 맞는 고객 맞춤형 포트폴리오 구성부터 리밸런싱까지 전 과정을 자동으로 수행하는 자산관리 서비스이다.

이번 서비스는 i-ONE Bank 개인 애플리케이션(앱)을 통해 가입할 수 있다. 기업은행은 서비스 출시를 기념해 10월31일까지 RA일임서비스를 가입한 고객 중 선착순 2000명을 대상으로 네이버페이 포인트 최대 1만원을 지급한다.

기업은행, 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스 출시
AD
원본보기 아이콘

기업은행은 투자일임사인 디셈버앤컴퍼니와 업무제휴를 통해 RA일임서비스를 도입했다. 오는 4분기 국내 주요 투자일임사들과 업무제휴를 추가해 고객의 투자일임 선택권을 확대할 예정이다.


기업은행 관계자는 "지난해 선보인 IBK 연금Easy 서비스에 이어 올해는 RA일임서비스를 출시했다"며 "앞으로도 더욱 쉽고 편리한 자산관리 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들, AI강자 사이서도 빛나 세계가 눈독 들인다…'가치 1조 훌쩍' 한국 기업들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"태어나보니 계좌에 1억"0세 금수저 지난해 734명

김정은 DNA 없애려고?…푸틴과 회담 후 의자·테이블 '쓱싹쓱싹'

볼보, 전기 크로스컨트리 'EX30'…"獨·英보다 3500만원 싸다"

"전한길, 상식과 동떨어진 발언 많아 놀림감 돼"…'찐친' 서정욱 쓴소리

"냉동실에 있다면 당장 꺼내라"…얼리면 안되는 식품 따로 있다

SK하이닉스 노사, 임금협상 최종 타결95.4% 찬성 '역대 최고'

美 달러·국채 역할 변화…'국제 협력' 필요성 커졌다

새로운 이슈 보기