비 맞으며 '특검 규탄' 외친 野…조은석 고발 이어 장외투쟁 준비

국힘, 본관 중앙계단서 대규모 규탄대회

"가장 강력한 방식의 투쟁에 의견합치"

장동혁 "이재명 정권 향해 목숨 걸고 진격"

국민의힘이 비상계엄 관련 내란 의혹을 수사하는 특별검사팀의 압수수색에 대응해 3일 국회 본관 앞에서 규탄대회를 열었다. 이날 조은석 특별검사 등 특검팀을 직권남용 혐의로 고발한 국민의힘은 "가장 강력한 방식의 투쟁을 해나가기로 했다"며 대규모 장외투쟁 가능성도 시사했다.

장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 의원들과 당원들이 4일 국회 본청 계단에서 열린 야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회에서 구호를 외치고 있다. 2025.9.4 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

국민의힘은 이날 오전 국회 본관 앞 중앙계단에서 '야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회'를 열고 최근 연이틀 진행된 내란 특검팀의 국민의힘 원내대표실, 원내행정국 등 압수수색 시도를 규탄했다. 현장에는 비가 내리는 날씨에도 당 지도부와 국회의원, 당직자는 물론 전국 당원들이 참석했다. 우산을 쓰거나 우비를 입은 당원들은 '야당말살 압수수색 즉각중단'이라고 적힌 손팻말을 들었다.

장동혁 대표는 규탄사를 통해 "오늘 2025년 9월4일은 쓰레기 같은 내란정당 프레임을 깨는 날이 될 것"이라며 "무도한 이재명 정권을 무너뜨리는 그 첫날이 될 거다. 모래 위에 쌓아 올린 정치특검의 수사는 결국 이재명 정권의 목을 베는 칼날이 될 것"이라고 말했다. 장 대표는 "우리에게는 분노와 애국심이 있고 목숨이 남아있다"며 "이재명 정권을 무너뜨리기 위해서 목숨 걸고 진격하자"고 외쳤다.

송언석 국민의힘 원내대표가 4일 국회 본청 계단에서 열린 야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회에서 발언하고 있다. 2025.9.4 김현민 기자 원본보기 아이콘

송언석 국민의힘 원내대표는 "지금 이 시간 특검에서 압수수색 영장을 가지고 국회 본관에 들어왔다고 한다"며 "어제와 그제 이틀 연속 우리 당의 원내대표실과 원내행정국을 털기 위해 들어왔다. 이것은 완전히 불법"이라고 말했다. 이어 "무도한 집권여당은 특검을 통해서 검찰을 무시했고, 특별재판부를 통해 법원을 완전히 망가뜨리려고 하고 있다"고 강조했다.

나경원 의원도 마이크를 들고 "추경호 전 원내대표가 기소되면 우리 당은 위헌 정당으로 해산된다. 그래서 그들은 무자비한 영장을 집행하려 한다"며 "지난번에는 우리 당 심장부인 중앙당사에 들이닥쳐서 500만 당원명부를 내놓으라고 하더니 이제는 국회 역사상 유례없이 제1야당 원내대표실을 압수수색하겠다고 한다. 막아야 되지 않겠나"라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 4일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.9.4 김현민 기자 원본보기 아이콘

장동혁 대표는 앞서 열린 최고위원회의에서 "앞으로 국민의힘은 더 강하게, 더 넓게, 500만 당원과 함께 싸워나가겠다"며 "이제 특검이 이재명 정권의 심장을 겨눌 날이 곧 다가올 것"이라고 밝혔다.

이와 관련해 최보윤 국민의힘 수석대변인은 기자들과 만나 "가장 강력한 방식의 투쟁을 해나가야 한다는 데 (지도부) 의견이 합치됐다"며 "최고위 회의에서 발언하는 방식보단 다른 방식을 검토 중"이라고 말했다. 그러면서 장외 투쟁 가능성도 있다고 했다.

국민의힘은 조은석 특별검사팀에 대한 고발 조치도 마쳤다. 국민의힘 관계자는 이날 기자들과 만나 "오전 "9시쯤 사무처 당직자가 당을 대표해, 당의 이름으로 고발장을 접수했다"며 "피고발인은 조은석 특검이다. 성명불상 검사 1인과 수사관 7인으로 고발 취지는 직권남용죄"라고 말했다.

이 관계자는 "중앙지검에 당 명의로 접수했다"며 "주요 혐의는 사무처 당직자 핸드폰 압수 과정에서 변호사 입회 요청을 거절하고 무리하게 시도했다는 것"이라고 설명했다.

국민의힘은 우원식 국회의장을 향해서도 사실상 특검의 국회 본관 사무실 압수수색 시도를 방조했다며 강하게 비판했다. 송 원내대표는 최고위원회의에서 "더 심각한 것은 우 의장과 국회 사무처 행태"라며 "우 의장은 입으로는 임의제출 방식이 바람직하다고 이야기해놓고 중국 출국 전 미리 압수수색을 사전 승인해놓은 것 아닌지 합리적인 의심이 제기된다"고 말했다.

송 원내대표는 "우 의장의 사전 결제 의혹이 사실이라면 이는 국민을 속이고 야당을 기만한 것"이라며 "그렇지 않다면 국회 사무총장이 월권을 행한 것이다. 월권이라면 이 역시 범죄행위다. 모든 전말이 국민 앞에 소상히 밝혀져야 하고 우리 당은 끝까지 법적 책임을 묻겠다"고 강조했다.

그러면서 "어제 의원총회가 열린 현장에 국회 사무처 직원이 나와 무단으로 촬영하는 일까지 벌어졌다"며 "도대체 누가 이런 사항을 지시했는지 명확히 밝혀져야 한다"고 지적했다. 이어 "특정 정당에 대한 사전 승인 없는 동영상 촬영은 명백한 정치 사찰"이라며 "혹여라도 특검과 사무처가 공모한 것이라면 심각한 사항이다. 모든 법적 책임을 물을 것"이라고 덧붙였다.

최은석 원내수석대변인은 이날 논평에서 "우 의장은 특검이 정치 탄압에 나설 수 있도록 길을 터준 것인지 국민께 진실을 밝히고 사죄해야 한다"며 "지금처럼 반성과 자각 없이 이재명 정권 바라기, 북한 바라기에만 열중한다면 결국 국회의장직에서 물러날 수밖에 없게 될 것을 명심하기를 바란다"고 강조했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>