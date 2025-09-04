본문 바로가기
전문건설공제조합·동국대, 건설경영CEO과정 3기 수료식 성료

최서윤기자

입력2025.09.04 07:59

명사 특강·해외 연수로 경쟁력 강화
200여명 배출 '건설 CEO 인맥의 장'

전문건설공제조합(K-FINCO)은 동국대와 공동 운영하는 '건설경영CEO과정' 3기를 성공적으로 마쳤다고 4일 밝혔다. 지난달 26일 서울 강남구 인터콘티넨탈 파르나스 호텔에서 열린 수료식에는 이은재 전문건설공제조합 이사장과 윤재웅 동국대 총장, 이종배 국회의원, 손병석 전 국토교통부 1차관 등 정·관계 및 건설업계 주요 인사 80여명이 참석했다.


이은재 전문건설공제조합 이사장(가운데)이 지난달 26일 서울 강남구 인터콘티넨탈 파르나스 호텔에서 열린 '건설경영CEO과정' 3기 수료식에서 수료생들과 기념 사진을 촬영하고 있다. 전문건설공제조합 제공

이은재 전문건설공제조합 이사장(가운데)이 지난달 26일 서울 강남구 인터콘티넨탈 파르나스 호텔에서 열린 '건설경영CEO과정' 3기 수료식에서 수료생들과 기념 사진을 촬영하고 있다. 전문건설공제조합 제공

이 이사장은 "건설업계에 활력을 불어넣기 위해 명사 특강, 해외연수 등 최고 수준 커리큘럼을 갖춘 과정을 매년 개설하고 있다"며 "대한민국 전문건설업계가 튼튼한 네트워크를 형성해 K-건설 경쟁력을 높일 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. 이날 행사에서 윤 총장이 수료생 전원에게 수료증을 전달했고 이 이사장이 원우들에게 공로상·감사상·개근상 등을 수여했다.

건설경영CEO과정은 2023년 개설 이후 반기문 전 유엔 사무총장, 정운찬·김황식 전 국무총리, 유현준 홍익대 교수 등 각계 명사 특강으로 주목받았다. 이번 3기까지 총 200여명의 수료생을 배출하며 '건설경영 CEO들의 네트워크의 장'으로 자리 잡았다. 수료생 구성은 전문건설업계 CEO, 종합건설사 임원뿐 아니라 공공기관·금융기관 임원, 변호사·회계사·교수 등으로 넓어져, 업계와 학계·금융권을 잇는 교류의 장으로 확대하고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
