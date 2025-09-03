드림에이지, MMORPG '아키텍트' 17일 사전등록 시작

본문 바로가기
드림에이지가 하반기 출시 예정인 초대형 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아키텍트: 랜드 오브 엑자일'의 사전등록을 오는 17일부터 진행한다고 3일 밝혔다.


드림에이지는 이날 가수 서태지의 곡 '시대유감'과 어우러진 티징 영상을 통해 게임의 방대한 세계관과 다양한 매력, 차별화된 성장·탐험 요소를 선보였다. 영상 말미에는 '시대는 바뀌었다'는 메시지와 함께 MMORPG의 새로운 기준을 세우겠다는 각오를 드러냈다. 이와 함께 게임 소개 페이지도 오픈했다.

드림에이지는 정식 출시를 앞두고 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하고 있다. 지난 1일부터는 게임의 핵심 요소를 다룬 특징 영상(4부작)을 공개했다.


정우용 드림에이지 대표는 "사전등록을 시작으로 본격적인 출시 준비에 돌입했다"며 "마지막까지 완성도를 높여 차별화된 경험을 제공하겠다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
