북러 정상회담 촉각…"푸틴·김정은 회담장 마련"(상보)

러시아 타스통신 보도

블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장(앞줄 왼쪽에서 오른쪽)이 3일 오전 9시(현지시간) 중국 톈안먼(천안문) 광장에서 열린 '중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식에서 망루를 향해 나란히 걸어가고 있다. 베이징=타스연합 AD 원본보기 아이콘

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 양자 회담을 위한 장소가 중국 베이징에 마련됐다고 러시아 타스통신이 3일 보도했다.

푸틴 대통령이 베이징에 방문하는 동안 머무는 댜오위타이 국가영빈관에는 양국의 국기가 게양된 상태로 알려졌다.

앞서 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관은 지난 2일 "두 정상이 열병식과 환영식에 함께 참석하고 양자 차원에서 소통할 것으로 믿는다"며 양자 회담 개최 가능성을 검토 중임을 시사했지만, 최종 합의 여부는 밝히지 않았다.

푸틴 대통령과 김 위원장은 이날 베이징 톈안먼 광장에서 개최된 '중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식에 참석하기 위해 중국을 찾았다. 두 정상은 열병식과 공식 리셉션에 모두 참석했다.

푸틴 대통령과 김 위원장이 만난 것은 작년 6월이 마지막이다. 당시 푸틴 대통령은 평양을 방문해 일대일 회담을 하고 '포괄적 전략 동반자 협정'에 서명했다. 이전에는 2023년 9월 김 위원장이 러시아를 찾아 정상회담을 진행했다. 2019년 4월에도 김 위원장은 블라디보스토크에서 정상회담을 진행한 바 있다.

타스통신은 "양국 정상은 서신 교환도 꾸준히 이어가고 있다"며 "올해 8월에도 전화 통화를 갖고, 한반도 해방 기념일, 양국 간 선린관계 발전, 북한의 쿠르스크 지역 지원 문제 등을 논의했다"고 전했다.

그러면서 "당시 푸틴 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과의 향후 협상 계획을 김 위원장에게 공유했고, 양 정상은 향후에도 직접 접촉을 이어가기로 합의했다"고 덧붙였다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>