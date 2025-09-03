김병규 연세대학교 경영학과 교수가 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스'에 참석해 ‘알고리즘 소비와 생각의 길’이란 주제로 특별강연 하고 있다.
[포토] 김병규 교수, '알고리즘 소비와 생각의 길'
2025년 09월 03일(수)
