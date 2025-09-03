기재차관 "금융 디지털전환 혁신 기대…시스템 리스크는 경계해야"

G20 글로벌 금융안정 컨퍼런스 개회사

이형일 기획재정부 1차관이 3일 "인공지능(AI)과 스테이블 코인 등 금융의 디지털 전환은 금융 시장과 통화 체제의 혁신을 기대하게 하고 있다"면서도 "디지털 기술 발전이 예상치 못한 시스템 리스크를 초래할 수 있다는 점도 경계해야 할 것"이라고 했다.

이 차관은 이날 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 '2025년 G20 글로벌 금융안정 컨퍼런스'에 참석해 개회사에서 이같이 언급했다. 금융 시장 변동성 확대와 함께 국제 금융 질서가 흔들릴 수 있는 상황을 맞이한 가운데 "금융 시스템 내부에서 구조적 도전 요인이 부상하고 있다"며 디지털 전환의 급속한 진전을 살펴야 한다고 짚었다.

이 차관은 또 "비은행 금융기관(NBFI)은 다변화된 투자 전략과 행태를 보이는 한편 경기와 시장 변동에 민감하게 반응하는 특징이 있다"며 "이는 위기 시 변동성 확대와 유동성 경색을 초래할 수 있어 기존 은행 중심의 금융 안정 체제에 대한 점검과 보완 논의가 필요하다"고 말했다. 고금리 지속으로 개발도상국의 부채 취약성이 심화하고 있고, 국제 금융 시장의 변동서 요인으로 작용할 수 있어 국제 사회의 협력 노력이 필요하다는 언급도 했다.

이 차관은 "공급망 재편, 무역 갈등, 디지털 전환 등이 무역 질서와 통화 체제 등 국제 경제 및 금융 시스템 전반에 변화의 압력으로 작용하고 있다"며 "우리는 또다시 변화의 신호를 점검하고 대응의 기본 원칙을 마련하며 국제적 공조 방안을 모색해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "글로벌 차원의 협력 없이는 금융 안정성 제고도, 혁신을 통한 새로운 성장 기회도 어렵다는 것을 글로벌 금융위기, 팬데믹 위기 등을 거치며 경험한 바 있다"며 "세계가 직면한 불확실성과 구조적 전환의 물결도 다자간 협력과 정책 공조를 통해 슬기롭게 헤쳐나갈 수 있을 것"이라고 했다.





