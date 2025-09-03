본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

이노비즈협회 제주지회, 제9대 김봉현 회장 취임식 개최

최호경기자

입력2025.09.03 11:54

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제주 지역 中企 글로벌 진출 전략 제시

이노비즈협회 제주지회는 3일 제주시 캠퍼트리호텔앤리조트 탐라홀에서 '2025년 임시총회 및 제8대·제9대 회장 이취임식'을 개최했다고 밝혔다.


제9대 제주지회 회장으로 공식 취임한 김봉현 신임 회장은 이날 취임사를 통해 "이노비즈 제주지회의 네트워크를 강화하고, 회원사 90개사의 경쟁력을 높이기 위해 실질적이고 지속 가능한 지원 방안을 마련하겠다"며 제주 지역 중소기업의 성장과 글로벌 시장 진출을 위한 세부 전략을 제시했다.

김봉현 이노비즈협회 제주지회 신임 회장. 이노비즈협회

김봉현 이노비즈협회 제주지회 신임 회장. 이노비즈협회

AD
원본보기 아이콘

김 신임 회장은 그동안 제주 지역 농업의 현대화와 전통산업의 가치를 살리는 데 앞장서 온 기업가로 평가된다. 그의 회사인 제주웰빙영농조합법인은 지역 특산물을 글로벌 시장에 연결하는 성과를 이룬 바 있다. 협회는 이번 리더십 교체가 협회의 글로벌 확장 비전에 기여할 것으로 기대하고 있다.

정광천 이노비즈협회 회장은 "제주는 대한민국의 미래 전략을 아우르는 중요한 지역"이라며 "APEC 장관회의와 같은 상징적 국제 행사가 제주에서 열리는 것처럼 제주지회는 글로벌 기술 혁신의 허브로 자리 잡아 이노비즈 기업들이 세계와 연결될 기회를 넓혀가고자 한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호랑이 문양 있어요?"…모처럼 웃는 K전통소품 가게 사장님들

'7·271953' 무슨 뜻?…방중 김정은 번호판 '눈길'

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

법정 서는 김건희, 정면 대응할 듯…'버티는 尹'과 다른 전략

새로운 이슈 보기